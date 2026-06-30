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- Мезотерапия NCTF 135 — легендарный французский «коктейль молодости» с 53 активными компонентами. В составе: гиалуроновая кислота, 12 витаминов, 23 аминокислоты, коэнзимы, минералы и антиоксиданты — всё, что нужно для перезапуска обновления кожи на клеточном уровне. Эта процедура возвращает лицу здоровое сияние, разглаживает мелкую сетку морщин и уплотняет кожу, возвращая ей упругость и молодой вид.
- Биоревитализация STYLAGE HYDRO — глубочайшее увлажнение и защита от фотостарения. Идеальная подготовка к жаркому солнцу.
Новым пациентам подарок — минус 50% на лазерную эпиляцию
Запись на удобное время:
По телефону: 8-985-353-0-353 и 8-495-122-22-15,
В телеграм: @estemedika
Адрес: Зеленоград, корпус 353
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