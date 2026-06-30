Июль в EsteMedika: пакет премиального ухода за кожей 30.06.2026 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2Vtzqw29cDo

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Не просто очищение, а витаминный коктейль для кожи: гиалуроновая кислота, 12 витаминов, 20 аминокислот, антиоксиданты и Q10. Ровный тон, здоровый румянец, глубокое увлажнение.

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  • Мезотерапия NCTF 135 — легендарный французский «коктейль молодости» с 53 активными компонентами. В составе: гиалуроновая кислота, 12 витаминов, 23 аминокислоты, коэнзимы, минералы и антиоксиданты — всё, что нужно для перезапуска обновления кожи на клеточном уровне. Эта процедура возвращает лицу здоровое сияние, разглаживает мелкую сетку морщин и уплотняет кожу, возвращая ей упругость и молодой вид.
  • Биоревитализация STYLAGE HYDRO — глубочайшее увлажнение и защита от фотостарения. Идеальная подготовка к жаркому солнцу.

Новым пациентам подарок — минус 50% на лазерную эпиляцию

Запись на удобное время:

По телефону: 8-985-353-0-353 и 8-495-122-22-15,

В телеграм: @estemedika

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