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— легендарный французский «коктейль молодости» с 53 активными компонентами. В составе: гиалуроновая кислота, 12 витаминов, 23 аминокислоты, коэнзимы, минералы и антиоксиданты — всё, что нужно для перезапуска обновления кожи на клеточном уровне. Эта процедура возвращает лицу здоровое сияние, разглаживает мелкую сетку морщин и уплотняет кожу, возвращая ей упругость и молодой вид. Биоревитализация STYLAGE HYDRO — глубочайшее увлажнение и защита от фотостарения. Идеальная подготовка к жаркому солнцу.

Новым пациентам подарок — минус 50% на лазерную эпиляцию

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По телефону: 8-985-353-0-353 и 8-495-122-22-15,

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