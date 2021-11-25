Как мясная продукция семейного предприятия «Статус» выручает в быту. История из жизни 25.11.2021 реклама

Директор семейного предприятия «Статус» Виталий Стативка рассказывает истории покупателей, как его продукция из Волоколамска — котлеты и пельмени категории А — выручают в быту. Вот одна из них.

— Мы с мужем были на даче. Там немного повздорили — бывает. Что сделал мой Сергей. Он пошел и развел мангал. Но шашлык мы не покупали. Муж мой любит готовить и делает это хорошо. Я периодически смотрела, что он там делает на улице. Смотрю, моя половинка молча взяла из сумки-холодильника пачку ваших бифштексов и пошел готовить. Вы знаете, как сразу вкусно запахло. Я тут же приготовила два салата. И когда наш сынишка, мой казачок, сказал, что папа уже все пожарил и даже песенку напевает, то тут я с салатами и вином появилась на сцене. Открытие сезона получилось просто волшебным. Спасибо вам за наше хорошее настроение!

Если вам интересны отзывы более чем 150 человек, то приглашаем перейти по ссылке на сайт Впрок.ру и прочитать другие истории самим.

Будут вопросы — звоните директору на его сотовый телефон 8-929-539-88-18. «Могу неверящих угостить, но с условием публикации честного отзыва», говорит Виталий.

Внизу — фото от покупателя как они готовят на мангале наши котлеты и цены нашей акции с 26 ноября по 25 декабря. Порадуйте себя качеством!

«Если цены на сайте не корректны и вы переплатили, то я верну вам разницу», обещает директор «Статуса».

Отзывы людей, которые пробовали продукцию «Статус», вы можете увидеть в комментариях.

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