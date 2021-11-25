Директор семейного предприятия «Статус» Виталий Стативка рассказывает истории покупателей, как его продукция из Волоколамска — котлеты и пельмени категории А — выручают в быту. Вот одна из них.

— Мы с мужем были на даче. Там немного повздорили — бывает. Что сделал мой Сергей. Он пошел и развел мангал. Но шашлык мы не покупали. Муж мой любит готовить и делает это хорошо. Я периодически смотрела, что он там делает на улице. Смотрю, моя половинка молча взяла из сумки-холодильника пачку ваших бифштексов и пошел готовить. Вы знаете, как сразу вкусно запахло. Я тут же приготовила два салата. И когда наш сынишка, мой казачок, сказал, что папа уже все пожарил и даже песенку напевает, то тут я с салатами и вином появилась на сцене. Открытие сезона получилось просто волшебным. Спасибо вам за наше хорошее настроение!

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Будут вопросы — звоните директору на его сотовый телефон 8-929-539-88-18. «Могу неверящих угостить, но с условием публикации честного отзыва», говорит Виталий.

Внизу — фото от покупателя как они готовят на мангале наши котлеты и цены нашей акции с 26 ноября по 25 декабря. Порадуйте себя качеством!