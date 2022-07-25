Офисное помещение кабинетного типа сдают в технопарке «Элма».
- Общая площадь 113,2 кв.м (88, 1+16, 1+9)
- Высота потолка 3,2 м
- Мощность 10 кВт
- Доступ в помещение 24/7
- Круглосуточная охрана
- Пропускная система
- Собственный паркинг
Технопарк расположен рядом с городским прудом в парковой зоне, в месте отдыха зеленоградцев. В шаговой доступности остановка общественного транспорта. До жд/автобусной станции 10 минут.
Инфраструктура:
- столовая
- кафе
- вендинговые аппараты
- спортивная площадка
- конференц-зал
- банкомат
Стоимость: 800 рублей за кв.м. (НДС включен). Переменная часть отдельно. Уборка по желанию.
Звоните Ольге 8-499-286-33-33
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