У нас в магазине можно приобрести новую оригинальную технику Apple с быстрой доставкой и гарантией 180 дней.
Работаем только с оригинальной продукцией:
— новая техника;
— запечатанная;
— не восстановленная;
— без сомнительного происхождения;
— с гарантией от магазина.
Также бывают в наличии проверенные б/у iPhone — хороший вариант, если хочется взять устройство дешевле, но в нормальном состоянии.
А если у вас есть старая техника Apple, её можно оставить нам на реализацию — поможем продать без лишней суеты.
Пишите — подберём вариант под ваш бюджет и расскажем по актуальному наличию
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