iPhone, смартфоны и техника Apple — с гарантией в UpgradeShop 13.07.2026 Реклама ИП БАРЫШНИКОВ Ю.И. ИНН:890409828018 erid:2Vtzqxgkd6c

У нас в магазине можно приобрести новую оригинальную технику Apple с быстрой доставкой и гарантией 180 дней.

Работаем только с оригинальной продукцией:
— новая техника;
— запечатанная;
— не восстановленная;
— без сомнительного происхождения;
— с гарантией от магазина.

Также бывают в наличии проверенные б/у iPhone — хороший вариант, если хочется взять устройство дешевле, но в нормальном состоянии.

А если у вас есть старая техника Apple, её можно оставить нам на реализацию — поможем продать без лишней суеты.

Пишите — подберём вариант под ваш бюджет и расскажем по актуальному наличию

UpgradeShop

Реклама
Реклама
Зеленоград затопило после воскресного ливня Новости
Новый пляж на Чёрном озере снова размыло дождём. Жители предупреждали, что песок надо убрать от воды Новости
Фонду помощи животным «Ника» исполнилось 15 лет. Он начинался с небольшого приюта в Малино, а вырос в крупный фонд с проектами по всей России Новости
Школьница из Зеленограда заняла призовое место на конкурсе дизайна со светильниками в виде космических китов Новости
Число курьеров в Москве за год выросло почти в полтора раза. Число заказов растёт не так быстро Новости
Ночные работы у детсадов объяснили «текущим ремонтом». Что именно делают, власти не уточнили Новости
Мошенники снова добавляют зеленоградцев в фейковые чаты «Мосэнергосбыта» и требуют получить «уникальный ключ» Новости
Мама приехала за 1500 километров, чтобы в сложной ситуации родить сына в зеленоградском роддоме Новости
На пруду в 12-м микрорайоне высадили водные растения на специальном биоплато Новости
После смены владельца парковка в 17-м микрорайоне подорожает на треть — до 8000 рублей Новости
Электробус вышел на маршрут 400к между Зеленоградом и метро «Сходненская» Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 11-12 июля в Зеленограде Новости
«Конфета Зеленоград» появилась в новой кофейне в доме «Флейта» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 11-12 июля и новую неделю Новости
Бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» в 2026 году Реклама
Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева Новости
Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
Часть «Ласточек-комфорт» укоротили в два раза Новости
Получи востребованное IT-образование в МИЭТе: рассказываем про направления подготовки для будущих айтишников Реклама
Мероприятия для детей и семейного посещения на площади Юности — шоу огня и танца, кукольный спектакль и арт-пикник Новости
Легенды джаза — музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса Новости
Высокая белая пена появилась на реке Сходня — за Школьным озером и городского пруда Новости
Бэби-клуб в Зеленограде: занятия для детей от 8 месяцев до 7 лет Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Укрощение строптивой» — одну из самых дерзких комедий Шекспира в постановке легендарного театра «Глобус» Новости
Реконструкция Панфиловского проспекта затянется на полтора месяца дольше плана Новости
Платная парковка в Московской области подорожает на 30% Новости
На Берёзовой аллее сделают четыре остановки Новости
«Справедливая Россия» и «Зелёные» выдвинули кандидатов в Госдуму от Зеленограда Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру