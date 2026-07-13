У нас в магазине можно приобрести новую оригинальную технику Apple с быстрой доставкой и гарантией 180 дней.



Работаем только с оригинальной продукцией:

— новая техника;

— запечатанная;

— не восстановленная;

— без сомнительного происхождения;

— с гарантией от магазина.



Также бывают в наличии проверенные б/у iPhone — хороший вариант, если хочется взять устройство дешевле, но в нормальном состоянии.



А если у вас есть старая техника Apple, её можно оставить нам на реализацию — поможем продать без лишней суеты.



Пишите — подберём вариант под ваш бюджет и расскажем по актуальному наличию



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