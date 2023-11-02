Сделайте подарок ребенку, который ему точно понравится! А профессиональные консультанты «Интрендс» помогут вам с выбором. А если вы совсем не уверены в выборе, для вас есть подарочные карты «Интрендс».

Также в магазине появились теплые новинки: шапки, шарфы, варежки, носочки. А совсем скоро ожидаются первые поставки новогодних товаров: елочных украшений, подарочных наборов, новогодних коробок и упаковки для подарков и много другое для оригинального подарка ребенку или взрослому.

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Весь магазин Интрендс пропитан милотой и атмосферой праздника. Вам обязательно стоит сюда прийти!

Георгиевский проспект 33к1, с 9:00 до 21:00