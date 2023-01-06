Открыт набор на 2023 год в зеленоградский филиал танцевальной студии Integrity dance studio. Занятия проходят на Георгиевском проспекте (17-й микрорайон). Хип-хоп/денс микс + развитие гибкости, формирование мышечной корсета (укрепление мышцы спины для правильной осанки, упражнения для стоп), развитие эмоционального интеллекта, занятия включают игровые формы взаимодействия. Развитие внимания, памяти, музыкальности, ритма.
Integrity dance studio — это 17 лет опыта преподавания.
Занимаясь в Integrity dance studio, дети становятся уверенными в себе, учатся достигать результатов, организовывать себя и своё время, приобретают новых друзей — единомышленников, проводят досуг приятно и полезно, обладают возможностью выступать на московских и всероссийских чемпионатах и внутриклубных мероприятиях!
- Вторник и четверг, 11.00 — основы современных танцев, развитие данных (развитие музыкальности, ритма, координации, памяти, эмоциональности), для детей 3-5 лет.
- Вторник и четверг, 12.00 — логоритмика (нестандартный подход к развитию речи, развитие мелкой и крупной моторики по средствам двигательной активности, занятие проходят в увлекательной игровой форме), для детей 2-3 лет.
- Дневные и вечерние группы hip-hop, dance mix — дети и взрослые без возрастных ограничений.
Идеальное хобби для интеллекта и физического здоровья!
Станьте частью команды.
Запись обязательна, количество человек в группе ограничено.
Телефон/WhatsApp: 8-995-655-63-92
Адрес: Георгиевский проспект, дом 37, корпус 1
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