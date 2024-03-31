Квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz 31.03.2024 Реклама ИП Оводов А.И. ИНН:504416335456 erid:LatgBn3uY

Если вы любите смотреть кино и слушать музыку — этот пост для ваc!

В среду, 3 апреля, в ресторане «Диканька» состоится квиз, полностью посвящённый кино, сериалам, мультфильмам и музыке — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz!

Вас ждут 7 раундов, 65 вопросов и 2 часа азарта и веселья.

Любой желающий может собрать команду и зарегистрироваться на игру. И если вы даже никогда до этого не играли в интеллектуальные игры — сейчас отличная возможность начать!

Подробная информация и ссылка на регистрацию на игру — в группе в ВК vk.com/inquiz_zel и ТГ-канале t.me/inquiz_zel

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Квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz Реклама
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