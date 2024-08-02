О компании MSK SEPTIK GROUP
MSK SEPTIK GROUP — динамично развивающаяся компания с более чем 10-летним опытом работы в сфере инженерных коммуникаций. За это время компания реализовала множество проектов различной сложности, как для частных домовладений, так и для промышленных объектов.
Услуги:
- установка и обслуживание очистных сооружений
- монтаж систем канализации и водоснабжения
- отведение сточных вод
- установка колодцев и дренажных систем
- монтаж всех видов инженерных коммуникаций.
Преимущества:
- бесплатная консультация и выезд специалиста
- квалифицированные специалисты с многолетним опытом
- использование только качественных материалов и оборудования
- гарантия на все виды работ и материалов
- скидки и акции для постоянных клиентов
- работа по всей Москве, Московской области и прилегающим регионам.
Контакты
Телефоны: 8-495-577-79-79, 8-915-357-66-77
Электронная почта: info@mskseptikgroup.ru
Сайт: mskseptikgroup.ru
Телеграм: @MSK_SEPT
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