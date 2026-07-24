Техническая защита информации в топе
Направление 10.03.01 «Информационная безопасность» уже несколько лет остаётся одним из самых популярных среди абитуриентов. Защита информации в современном мире подразумевает гораздо больше, чем просто защиту компьютеров от вирусов и хакерских атак. В этом всё более востребованном направлении деятельности сочетаются математика, физика, электроника, радиотехника, криптография, программирование, юриспруденция, менеджмент и многие другие области знаний.
В МИЭТе первыми в России начали подготовку бакалавров по профилю «Техническая защита информации». Сегодня учебно-материальная база кафедры информационной безопасности включает 4 уникальных специализированных лаборатории и является одной из лучших в стране, а наши студенты — многократные победители и призёры международных и всероссийских олимпиад и конкурсов в области информации.
Сферы занятости выпускников:
— защита автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации и программно-математических воздействий;
— защита объектов информации от утечки информации по техническим каналам;
— контроль защищённости информации.
Подробнее о направлении подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность» читайте на сайте университета: https://www.abiturient.ru/speciality/27601
Ведущий. Технический. Твой.