Уважаемые жители Зеленограда!

Выборную кампанию для формирования нового состава Государственной Думы Российской Федерации наша партия Коммунисты России использует как возможность еще раз обозначить наши приоритеты и открыто заявить о несогласии с государственной политикой в системе здравоохранения и образования, жилищно-коммунальной сфере и ключевых отраслях экономики, где в последние годы активно проводится реформирование и так называемая «оптимизация».

В уставе нашей партии обозначены такие стратегические цели, как возврат России на путь социалистического развития, воссоздание общества, где не будет эксплуатации человека человеком, где главенствует принцип: «От каждого — по способностям, каждому — по труду».

Мы хотим донести нашу позицию до каждого гражданина и заручиться поддержкой истинных патриотов. Уверен, что многие люди, ощутив на себе все прелести нынешних «капиталистических реалий», категорически не хотят похожей судьбы для своих детей.

Приватизация объектов ЖКХ — грандиозный тактический промах, который нужно срочно исправлять. Системы жизнеобеспечения должны находиться в собственности государства и ведении муниципалитетов, чтобы частные владельцы не ставили своей единственной целью получение наживы за счет потребителей. Необходим строжайший контроль и за управляющими компаниями.

Реформа образования с переходом на ЕГЭ в долгосрочном периоде оборачивается массовым отупением нации. Плоды такой преступной политики в отношении подрастающих поколений мы пожинаем уже сейчас.

В то же время «правящая элита», чиновники и олигархи устраивают своих наследников в частные школы или отправляют учиться за границу. К великому сожалению, сегодня с аттестатом средней школы молодые люди приобретают «тоннельное мышление», ведь их не учат смотреть на проблему со всех сторон, думать и принимать решения самостоятельно. По всем основным предметам дети «играют в тестовую угадайку», выбирая «правильный» ответ из предложенных вариантов.

В этом году я получил второе высшее образование, и в беседах с преподавателями мы не раз обсуждали печальные последствия «прогрессивных перемен» в школьном образовании. Если ребенок посещал обычный класс и не занимался с репетиторами, у него чаще всего нет базовых знаний, нет кругозора, нет умения работать с материалом, анализировать информацию. Все, с кем я общался, выступают за немедленную отмену ЕГЭ.

Назову и главный, на мой взгляд, аспект для восстановления социальной справедливости и улучшения жизни каждого жителя нашей страны. Это национализация природных ресурсов!

Пока все 100% акций недродобывающих предприятий не будут принадлежать государству, упоминать о «природных богатствах» можно только в контексте «для избранных».

Между тем, существует действительно передовой мировой опыт, который нужно перенимать и внедрять. Так, в Норвегии нефтедобыча контролируется государством, а доходы в этой отрасли служат интересам всех граждан страны. Финансы направляются в Нефтяной фонд; часть денег, по решению самих норвежцев, инвестируется в защищенные, разумные проекты, чтобы обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Остальные средства вкладываются в развитие экономики и социальные программы.

Результат, как говорится, налицо: в международных рейтингах по качеству жизни Норвегия находится в тройке лидеров, а Россия даже не в первой сотне.

Когда в законодательной власти на всех уровнях преимущественное большинство имеет одна партия, неизбежны перекосы в политике, шаблонность и соглашательство при обсуждении и принятии нормативных документов, при выработке и реализации стратегии государства.

«Приток свежих сил», о котором не устает повторять правящая партия, имея в виду своих сторонников, не приведет к тем переменам, которых ждут люди. Потому что «послушное» вливание в единый поток не изменит русла.

Коммунисты России ратуют за то, чтобы в органах власти не было партийной доминанты. Чтобы все преобразования, модернизации и оптимизации не нарушали стабильности и не вели к ухудшению жизни людей.

Мы выступаем за государственную монополию в базовых отраслях экономики, системах ЖКХ, здравоохранения и образования, за отмену увеличения пенсионного возраста, за индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты, за правительственное регулирование стоимости ключевых продуктов питания.

И мы не поддерживаем инициативу КПРФ растянуть трудовую неделю до семи дней. Гениальная ленинская формулировка цели коммунистического производства — обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества — с необходимостью предполагает сокращение рабочего и увеличение свободного времени трудящихся, так как именно свободное время образует пространство для развития человека.

Призываю каждого избирателя принять участие в голосовании 17-19 сентября и выбрать достойных депутатов Государственной Думы.

Наше дело правое! Победа будет за нами!

Илья Ульянов,

ваш кандидат в депутаты Государственной Думы РФ

по избирательному округу №207