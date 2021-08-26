Голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы состоятся 17-19 сентября. Один из кандидатов по 207-му округу, в который входит и Зеленоград, — Илья Ульянов от коммунистической партии «Коммунисты России». Публикуем его обращение к зеленоградцам.
— Уважаемые зеленоградцы! Мы с вами живем в непростое время. Но, если задуматься: а когда оно было простым? Наша страна постоянно сталкивается с новыми вызовами. Мировые экономические кризисы, тяжелая политическая обстановка на международном уровне, коррупция, оптимизация здравоохранения, пандемия коронавируса — эти и другие глобальные проблемы накладываются одна на другую и приводят к осложнению ситуации во многих сферах нашей жизни. Это означает только одно: нужно не плыть по течению, а проявлять гражданскую активность.
В середине сентября по результатам голосования будет сформирован новый состав Государственной Думы Российской Федерации. Я участвую в выборах по избирательному округу №207 от коммунистической партии «Коммунисты России» и надеюсь на вашу поддержку!
Наша партия — это объединение людей, признающих права человека: на труд, на достойное бесплатное образование, на всестороннее развитие каждого, на достойную оплату труда, на защиту от посягательств на жизнь, честь и свободу. Именно эти права я буду отстаивать, если вы доверите мне быть вашим депутатом.
Задачей №1 я считаю восстановление социальной справедливости. Каждому жителю не на словах, а на деле должны быть гарантированы: качественное и доступное бесплатное медицинское обслуживание, достойная зарплата и пенсия, разнообразные меры поддержки в виде льгот, пособий, субсидий.
Вы согласны с тем, что нужно вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам? Что прожиточный минимум должен быть таким, чтобы на эти деньги реально можно было прожить, то есть вдвое выше, чем сейчас? Я готов добиваться таких решений на уровне Государственной Думы!
Предстоит немало сделать, чтобы люди почувствовали заботу со стороны государства. Для решения жилищных проблем необходимо восстанавливать права дольщиков. Надо стимулировать приобретение квартир в многоэтажных домах, снизив процентную ставку по ипотечным кредитам, при этом не позволяя застройщикам необоснованно повышать цены на жилье, а также распространить льготные программы на индивидуальное строительство.
Крайне важно обеспечивать всю инфраструктуру при новостройках: транспортное сообщение, дороги, тротуары, инженерные коммуникации, комплексное благоустройство, детские сады, школы, поликлиники, места для отдыха и занятий спортом, паркинги. И сделать все дворы и улицы, все районы комфортными для людей.
Главными целями должны быть удобство и безопасность. Добиваться этого можно разными путями. Так, например, снижение стоимости проезда в общественном транспорте способно уменьшить трафик. Многие зеленоградцы охотно пользовались бы автобусами и электричками при поездках на работу или по своим делам, если это станет ощутимо выгоднее, чем личный автомобиль. А грамотное обустройство парковочных мест решит проблему с хаотичными автостоянками во дворах.
Безусловно, нельзя забывать об экологической обстановке. Сосуществование человека и природы должно быть гармоничным. Именно такая гармония изначально закладывалась в основу Зеленограда, когда город только проектировался. Важно сохранять и преумножать природные богатства. Чистый воздух, вода, зеленые насаждения — залог нашего здоровья и благополучия следующих поколений.
Особое внимание следует уделить «мусорной реформе», чтобы утилизация отходов не шла во вред жителям, чтобы на первом месте оставался здравый смысл, а не бездумное строительство мусоросжигающих заводов и развертывание полигонов ТБО вблизи жилых территорий.
Но! Если все-таки такая необходимость существует, есть отработанная и прекрасно зарекомендовавшая себя практика других стран, где экологически чистое производство вредных предприятий, соседствующих с городской средой, обеспечивает глобальное движение в сторону зеленой экономики, а главное, сохраняет безопасность и здоровье граждан.
Тема ЖКХ остается очень острой и болезненной. Надо предпринимать активные шаги, чтобы навести порядок в жилищно-коммунальном обслуживании граждан.
Нет неоправданному росту тарифов. Самый строгий контроль за аппетитами ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний! А на период сложнейшей эпидемиологической обстановки тарифы ЖКХ следует заморозить!
Внедрение передовых технологий, режим энергосбережения, более широкая программа капитального ремонта котельных, а также тепловых, водопроводных и канализационных сетей — важнейшие направления деятельности, чтобы заметно снизить себестоимость коммунальных услуг и, как следствие, сократить ежемесячные расходы для каждой семьи.
Что касается капремонта многоквартирных домов, то эта программа должна финансироваться государством, а не из кармана граждан.
Наша партия не раз заявляла, что России нужна государственная монополия в базовых отраслях экономики, системах ЖКХ, здравоохранении и образовании, недродобывающей промышленности, а также правительственное регулирование стоимости ключевых продуктов питания. Уверен, что многие из вас разделяют эту позицию.
В политических кругах и в речах многих кандидатов в депутаты часто звучат призывы думать о будущем. Я же предлагаю подумать о настоящем. Потому что, на мой взгляд, любые, самые революционные преобразования, модернизации и оптимизации не должны нарушать стабильность и тем более ухудшать жизнь людей.
Зеленограду пора вернуть былой статус города передовой науки, центра микроэлектроники, современных производств, инновационных разработок. Возможности для этого есть, нужна целевая поддержка на уровне федерации. Этим должен заниматься депутат Госдумы совместно с руководителями округа и столицы. Новые предприятия — это рабочие места для зеленоградцев, это перспективы для молодежи, это дополнительные налоги в казну.
Однако прозвучавшую недавно инициативу КПРФ увеличить рабочую неделю мы с товарищами по партии КОММУНИСТЫ РОССИИ категорически отвергаем.
Гениальная ленинская формулировка цели коммунистического производства — обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества — с необходимостью предполагает сокращение рабочего и увеличение свободного времени трудящихся, так как именно свободное время образует пространство для развития человека.
Уважаемые избиратели, жители Зеленограда! Призываю вас обязательно принять участие в голосовании. Ваша активная гражданская позиция — это гарантия открытости и прозрачности голосования. Не дадим украсть наш выбор!
Надеюсь на вашу поддержку на выборах депутатов Государственной Думы 17-19 сентября и готов ответить конкретными делами.
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Илья Ульянов,
ваш кандидат в депутаты Государственной Думы РФ
по избирательному округу №207
Материал оплачен из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ульянова И.М.