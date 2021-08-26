Для всех и каждого

Задачей №1 я считаю восстановление социальной справедливости. Каждому жителю не на словах, а на деле должны быть гарантированы: качественное и доступное бесплатное медицинское обслуживание, достойная зарплата и пенсия, разнообразные меры поддержки в виде льгот, пособий, субсидий.

Вы согласны с тем, что нужно вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам? Что прожиточный минимум должен быть таким, чтобы на эти деньги реально можно было прожить, то есть вдвое выше, чем сейчас? Я готов добиваться таких решений на уровне Государственной Думы!

Предстоит немало сделать, чтобы люди почувствовали заботу со стороны государства. Для решения жилищных проблем необходимо восстанавливать права дольщиков. Надо стимулировать приобретение квартир в многоэтажных домах, снизив процентную ставку по ипотечным кредитам, при этом не позволяя застройщикам необоснованно повышать цены на жилье, а также распространить льготные программы на индивидуальное строительство.

Крайне важно обеспечивать всю инфраструктуру при новостройках: транспортное сообщение, дороги, тротуары, инженерные коммуникации, комплексное благоустройство, детские сады, школы, поликлиники, места для отдыха и занятий спортом, паркинги. И сделать все дворы и улицы, все районы комфортными для людей.

Главными целями должны быть удобство и безопасность. Добиваться этого можно разными путями. Так, например, снижение стоимости проезда в общественном транспорте способно уменьшить трафик. Многие зеленоградцы охотно пользовались бы автобусами и электричками при поездках на работу или по своим делам, если это станет ощутимо выгоднее, чем личный автомобиль. А грамотное обустройство парковочных мест решит проблему с хаотичными автостоянками во дворах.

Безусловно, нельзя забывать об экологической обстановке. Сосуществование человека и природы должно быть гармоничным. Именно такая гармония изначально закладывалась в основу Зеленограда, когда город только проектировался. Важно сохранять и преумножать природные богатства. Чистый воздух, вода, зеленые насаждения — залог нашего здоровья и благополучия следующих поколений.

Особое внимание следует уделить «мусорной реформе», чтобы утилизация отходов не шла во вред жителям, чтобы на первом месте оставался здравый смысл, а не бездумное строительство мусоросжигающих заводов и развертывание полигонов ТБО вблизи жилых территорий.

Но! Если все-таки такая необходимость существует, есть отработанная и прекрасно зарекомендовавшая себя практика других стран, где экологически чистое производство вредных предприятий, соседствующих с городской средой, обеспечивает глобальное движение в сторону зеленой экономики, а главное, сохраняет безопасность и здоровье граждан.