Внимание, Мужчины! Идеальный подарок в честь 8 Марта найден — подарочные сертификаты «Никор» и ресторана Nikol’sky, набор профессиональных средств beauty-бутика салона «Никор» и охапка ее любимых цветов.
Почему сертификаты «Никор» и Nikol’sky?
Да потому — их можно использовать как основной подарок или как хорошее дополнение к имеющемуся. Их действие бессрочно, а сертификаты «Никор» распространяются на все виды услуг всех филиалов компании!
Салон и студия красоты
Салон красоты «Никор», Зеленоград, корпус 1204
Beauty House, Зеленоград, корпус 405а
Телефоны:
8-499-731-59-68
8-499-731-16-85
Стоматологические клиники
Зеленоград, корпуса 250, 445, 524, 1004, 1204, 1613, 1825
Многоканальный телефон:
8-499-272-48-58
Медицинские центры
Зеленоград, корпуса 330 и 1824
Андреевка, ул. Жилинская, 27к6
Многоканальный телефон:
8-495-255-55-33
Номинал:
- 2 000 рублей
- 3 000 рублей
- 5 000 рублей
- 10 000 рублей
- 15 000 рублей
Действуют в салоне и студии красоты:
Бархатные ручки — 3 500 рублей
Бархатные ножки — 3 800 рублей
Остров «СПА» — 8 000 рублей
Сайт — nikor-salon.ru
Сертификаты «Никор» распространяются на все виды услуг (кроме сопутствующих товаров)
Номинал:
- 3 000 рублей
- 5 000 рублей
- 10 000 рублей
Адрес ресторана Nikol’sky: Зеленоград, корпус 532, этаж 1.