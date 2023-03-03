Идеальный подарок в честь 8 Марта найден — подарочные сертификаты «Никор» и ресторана Nikol’sky 03.03.2023 Реклама

Внимание, Мужчины! Идеальный подарок в честь 8 Марта найден — подарочные сертификаты «Никор» и ресторана Nikol’sky, набор профессиональных средств beauty-бутика салона «Никор» и охапка ее любимых цветов.

Почему сертификаты «Никор» и Nikol’sky?
Да потому — их можно использовать как основной подарок или как хорошее дополнение к имеющемуся. Их действие бессрочно, а сертификаты «Никор» распространяются на все виды услуг всех филиалов компании!

Филиалы компании «Никор»

Салон и студия красоты

Салон красоты «Никор», Зеленоград, корпус 1204
Beauty House, Зеленоград, корпус 405а

Телефоны:
8-499-731-59-68
8-499-731-16-85

Стоматологические клиники

Зеленоград, корпуса 250, 445, 524, 1004, 1204, 1613, 1825

Многоканальный телефон:
8-499-272-48-58

Медицинские центры

Зеленоград, корпуса 330 и 1824
Андреевка, ул. Жилинская, 27к6

Многоканальный телефон:
8-495-255-55-33

Подарочные сертификаты «Никор»

Номинал:

  • 2 000 рублей
  • 3 000 рублей
  • 5 000 рублей
  • 10 000 рублей
  • 15 000 рублей

Действуют в салоне и студии красоты:

Бархатные ручки — 3 500 рублей
Бархатные ножки — 3 800 рублей
Остров «СПА» — 8 000 рублей

Сайт — nikor-salon.ru

Сертификаты «Никор» распространяются на все виды услуг (кроме сопутствующих товаров)

Сертификаты ресторана Nikol’sky

Номинал:

  • 3 000 рублей
  • 5 000 рублей
  • 10 000 рублей

Адрес ресторана Nikol’sky: Зеленоград, корпус 532, этаж 1.

Метки:
Nikol’sky
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Идеальный подарок в честь 8 Марта найден — подарочные сертификаты «Никор» и ресторана Nikol’sky Реклама
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