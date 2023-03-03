Внимание, Мужчины! Идеальный подарок в честь 8 Марта найден — подарочные сертификаты «Никор» и ресторана Nikol’sky, набор профессиональных средств beauty-бутика салона «Никор» и охапка ее любимых цветов.



Почему сертификаты «Никор» и Nikol’sky?

Да потому — их можно использовать как основной подарок или как хорошее дополнение к имеющемуся. Их действие бессрочно, а сертификаты «Никор» распространяются на все виды услуг всех филиалов компании!