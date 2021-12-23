Многие участники сыграли в матче вместе со своими детьми. Юниоры достойно проявило себя в спортивной борьбе со взрослыми! Спорт — это мощная сила, которая помогает в деле объединения поколений!

В игре юные хоккеисты забили ряд шайб. Так, например, отличились Елизавета Свитова и Даниил Казионов.