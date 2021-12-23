Хоккейная команда «Звезда России» объединила поколения в игре — рассказываем о гала-матче, прошедшем на Красной площади 23.12.2021 ZELENOGRAD.RU

16 декабря на ГУМ-катке в Москве состоялся хоккейный гала матч между командами «ЗВЕЗДА РОССИИ» и «ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВА» — Кубок Ивана Тургенева «Отцы и дети», организованный членом Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Владимиром Уткиным. Основная цель матча: популяризации физической культуры, спорта и пропаганда здорового образа жизни среди жителей России.

Мероприятие прошло в формате семейного праздника и объединило на одном льду профессиональных спортсменов, политиков, общественных деятелей, лидеров мнений, деятелей искусства, представителей разных профессий и, что самое главное, подрастающее поколение.

В выставочном матче приняли участие депутат Государственной Думы Евгений Попов, кавалер четырех Орденов Мужества Алексей Новгородов, джазовый барабанщик Олег Бутман, актёр Матвей Зубалевич, спортивный функционер Камил Гаджиев, советник главы Росмолодежи Егор Литвиненко, ведущий радиостанции «Русское радио» Максим Орлов, а также известные хоккеисты Денис Казионов, Руслан Берников, Никита Куляш, Денис Абдуллин, чемпион мира по хоккею в составе сборной команды России Александр Свитов и другие. Все персоны были поделены на две команды — «ЗВЕЗДА РОССИИ» и «ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВА».

Многие участники сыграли в матче вместе со своими детьми. Юниоры достойно проявило себя в спортивной борьбе со взрослыми! Спорт — это мощная сила, которая помогает в деле объединения поколений!

В игре юные хоккеисты забили ряд шайб. Так, например, отличились Елизавета Свитова и Даниил Казионов.

Встреча носила дружественный характер. Играли по хоккейным правилам в три периода, с судейской бригадой. В первом периоде команда «ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВА» совершила ряд успешных атак и вырвалась вперед в счете. «ЗВЕЗДА РОССИИ» долгое время находилось в состоянии отыгрывающейся стороны. В заключительной трети встречи счет сравнялся и продержался без изменений до финальной сирены — 8:8.

В перерыве перед участниками и гостями гала матча выступила фигуристка Варвара Наваренко — неоднократный победитель и призер соревнований Москвы и Московской области. Юной спортсменке аккомпанировала первая скрипка Республики Татарстан Алина Степанова.

Хоккейный Кубок Ивана Тургенева «Отцы и дети» может стать доброй спортивной предновогодней традицией!

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Метки:
спорт, хоккей
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