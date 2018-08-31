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Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе 31.08.2018 Хедвиг Реклама

Группа «Совята» (4-5 лет). Продолжительность 45 минут, 2 раза в неделю.

Особенности курса:

  • обучение грамоте (чтение по методике Н. А. Зайцева);
  • развитие речи: развитие умений говорения и слушания, обогащение активного и пассивного словаря ребенка;
  • развитие элементарных математических представлений. В основе — программа практического курса математики для дошкольников Л.Г. Петерсон;
  • развитие интеллектуальных способностей: развитие логики и способностей анализировать, комбинировать, рассуждать, планировать;
  • развитие активности и самоконтроля;
  • развитие зрительной и слуховой памяти, внимания, творческого потенциала;
  • формирование графомоторных навыков: развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму.

Подробнее:

Большая роль в этом курсе отводится играм со словами, в ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения.

На наших занятиях обучение чтению проходит на основе методики Н.А. Зайцева. Дети в игровой форме сразу запоминают склад, сочетание букв. Они не запинаются в образовании слогов и быстро осваивают чтение и логику построения слов.

Ребята расширят свой словарный запас по основным лексическим темам («овощи», «фрукты», «транспорт», «времена года», «одежда», и т. д.), научатся находить предмет по описанию и сами будут составлять описание предмета.

Дети так же освоят: прямой и обратный счет; сравнение количества предметов; объединение предметов в группы по цвету, размеру и форме; объединение предметов в логические пары; определение последовательности событий, нахождение лишнего предмета в группе; ориентацию в пространстве (выше-ниже, справа-слева, в центре, между); геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и овал и научатся рисовать их.

Каждое наше занятие обязательно включает в себя несколько заданий на формирование графомоторных навыков. Причем задания и упражнения разнообразны и постоянно меняются (упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений, самомассаж кистей и пальцев рук, работа с трафаретами, задания по штриховке, обводке, раскрашиванию, дорисовывание незаконченных рисунков по клеточкам, аппликация, лепка, рисование, пальчиковые игры со стихами…)

Группа «Подготовка к школе» (5-6 лет). Продолжительность 45 минут, 2 раза в неделю.

Особенности курса:

  • Знакомство с буквами, обучение чтению;
  • развитие речи: развитие умений говорения и слушания, обогащение активного и пассивного словаря ребенка по основным лексическим темам;
  • развитие элементарных математических представлений. В основе — программа практического курса математики для дошкольников Л.Г. Петерсон и А. Зака («интеллектика для дошкольников»);
  • развитие интеллектуальных способностей: развитие логики и способностей анализировать, комбинировать, рассуждать, планировать;
  • развитие активности и самоконтроля;
  • развитие зрительной и слуховой памяти, внимания, творческого потенциала;
  • формирование графомоторных навыков: развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму.

Подробнее:

Наш курс носит игровой и развивающий характер и не допускает натаскивания детей на школу.

На наших занятиях обучение чтению проходит на основе классического звукобуквенного метода (этот метод обычно используется в школах). Ребята расширят свой словарный запас по основным лексическим темам («овощи», «фрукты», «транспорт», «времена года», «одежда», и т. д.), будут составлять описание предмета и рассказы по картинкам.

Дети так же освоят: прямой счет в пределах 100; сравнение количества предметов; объединение предметов в группы по цвету, размеру и форме; объединение предметов в логические пары; определение последовательности событий, нахождение лишнего предмета в группе; ориентацию в пространстве (выше-ниже, справа-слева, в центре, между); геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал (и научатся рисовать их).

Каждое наше занятие обязательно включает в себя несколько заданий на формирование графомоторных навыков. Причем задания и упражнения разнообразны и постоянно меняются (упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений, самомассаж кистей и пальцев рук, работа с трафаретами, задания по штриховке, обводке, раскрашиванию, дорисовывание незаконченных рисунков по клеточкам, аппликация, лепка, рисование, пальчиковые игры со стихами…);

Обеспечивается незаметный переход от игровой к учебной деятельности. Дети научатся читать с пониманием, решать логические задачи и четко выражать мысли, легко переключать и сосредотачивать внимание.

Мы на занятии с детишками погружаемся в подвижный, деятельный процесс развития. Мы учимся играя! (И у нас это здорово получается!)

Занятия с 4 лет.

Стоимость и скидки:

Стоимость: 600 рублей за день, 5000 рублей за неделю, 15000 рублей за месяц, питание +500 в день, 390 руб за 45 мин.

Скидки: при выборе 2 разных занятий — скидка 10%

www.hedwig.su

https://vk.com/hedwigzel

email: hedwig.su@gmail.com

тел.: 8(925)393-39-74, 8(926)899-55-31

Зеленоград, корпус 125

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