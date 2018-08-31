Большая роль в этом курсе отводится играм со словами, в ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения.

На наших занятиях обучение чтению проходит на основе методики Н.А. Зайцева. Дети в игровой форме сразу запоминают склад, сочетание букв. Они не запинаются в образовании слогов и быстро осваивают чтение и логику построения слов.

Ребята расширят свой словарный запас по основным лексическим темам («овощи», «фрукты», «транспорт», «времена года», «одежда», и т. д.), научатся находить предмет по описанию и сами будут составлять описание предмета.

Дети так же освоят: прямой и обратный счет; сравнение количества предметов; объединение предметов в группы по цвету, размеру и форме; объединение предметов в логические пары; определение последовательности событий, нахождение лишнего предмета в группе; ориентацию в пространстве (выше-ниже, справа-слева, в центре, между); геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и овал и научатся рисовать их.

Каждое наше занятие обязательно включает в себя несколько заданий на формирование графомоторных навыков. Причем задания и упражнения разнообразны и постоянно меняются (упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений, самомассаж кистей и пальцев рук, работа с трафаретами, задания по штриховке, обводке, раскрашиванию, дорисовывание незаконченных рисунков по клеточкам, аппликация, лепка, рисование, пальчиковые игры со стихами…)