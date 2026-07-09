Дом рядом с Зеленоградом!



Готовый дом 120 кв.м по цене однокомнатной квартиры в комплектации под ключ уже ждёт своих владельцев-торопитесь успеть остался последний дом, можно приобрести по минимальной ипотечной ставки 6%.



Обзор дома — по ссылке.



Дом полностью укомплектован всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Горячее предложение!



Строительная компания «ДачаЗел» представляет дом площадью 120 кв.м в комплектации «под ключ» — осталось только занести мебель и можно сразу же переезжать.



Дом находится буквально в 5 минутах от Зеленограда в деревне Рузино. Успейте забронировать дом своей мечты по цене 1-комнатной квартиры в Зеленограде!



Записаться на экскурсию или узнать стоимость, звоните или пишите taplink.cc/dachazel1.



Также компания «ДачаЗел» может предложить земельный участок из своей обширной базы и построить на нем дом по выбранному вами проекту, или реализовать любой ваш проект на вашем участке.

Сейчас можно приобрести на самых выгодных условиях от банков-партнеров компании уже готовый дом со всеми коммуникациями и необходимой техникой и мебелью.



Строительная компания «ДачаЗел» является аккредитованным застройщиком при таких банках как «Сбер», «Альфа-Банк», «Дом РФ», «Почта Банк» и многих других, которые оформят ипотеку на самых выгодных условиях.



О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов.



Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корпус 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.



График работы офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:

Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной

Подробности по телефонам: +7-926-277-48-36, +7-499-398-02-11

dachazel.ru

Все каналы связи: taplink.cc/dachazel1