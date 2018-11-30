Город профессий «КидБург» приглашает ребят от 2 до 14 лет отметить Новый год в новом формате 30.11.2018 Город профессий «КидБург» Реклама

С 15 декабря по 8 января детский город профессий «КидБург» в ТРЦ «Zеленопарк» приглашает ребят отметить новогодние праздники в новом формате!

Проект предлагает множество увлекательных программ, среди которых обязательно найдется та, которая понравится вашему малышу, школьнику или подростку. Кроме того, ребят ждут самые ультрамодные профессии и высокотехнологичные мастер-классы.

Школьники смогут принять участие в супербитве «Холодные игры». Детям предстоит выполнить множество праздничных заданий, раскрыть секреты и помочь Деду Морозу спасти планету. Программа доступна для организованных групп с 15 декабря, а с 1 по 8 января принять участие в приключениях смогут все гости города профессий от 6 до 14 лет.

Малыши от 2 до 5 лет познакомятся с маленькой девочкой Сонечкой, вместе с которой увидят множество невероятных чудес. Ребята узнают, как появляются подарки под ёлкой, подготовятся к празднику и, конечно, узнают, как, куда и когда наступает Новый год.

Те, кому уже исполнилось 12 лет, отлично проведут время на Мегаснегодискотеке и примут участие в зажигательных танцевальных баттлах с Дедушками Морозами из разных стран.

Каждый юный посетитель города профессий «КидБург» в период новогодних праздников обязательно получит подарок от Деда Мороза, а впечатлений хватит на целую тетрадь сочинений «Как я провел зимние каникулы»!

Детский город профессий «КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Здесь ребёнок может познакомиться с различными профессиями, получить важные навыки и умения, которые непременно пригодятся ему во взрослой жизни, и даже, возможно, найти дело всей жизни!

Подробности на сайте https://noviygod-msk.kidburg.ru/ и по телефону +7 (495)660-60-44.

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