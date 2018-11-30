Каждый юный посетитель города профессий «КидБург» в период новогодних праздников обязательно получит подарок от Деда Мороза, а впечатлений хватит на целую тетрадь сочинений «Как я провел зимние каникулы»!

Детский город профессий «КидБург» — маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. Здесь ребёнок может познакомиться с различными профессиями, получить важные навыки и умения, которые непременно пригодятся ему во взрослой жизни, и даже, возможно, найти дело всей жизни!

Подробности на сайте https://noviygod-msk.kidburg.ru/ и по телефону +7 (495)660-60-44.