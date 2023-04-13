На деловой игре перед учащимися стояла задача построить транспортную инфраструктуру по заданным параметрам к месторождениям в ХМАО. Задание включало расчет затрат, необходимого объема материалов и техники, заполнение документации, организацию логистики с учетом особенностей региона, составление календарного плана работ.



Михаил Поздняков, генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство»:



«Для дорожной отрасли особенно важен приток талантливых и квалифицированных специалистов. Подобный игровой формат позволяет определить мотивацию будущих инженеров, оценить их умения, а также возможность адаптироваться в реальных бизнес-процессах. Студенты взаимодействуют со специалистами отрасли, перенимают их навыки и получают необходимый опыт для перспективной работы. Мы же, в свою очередь, находим талантливых специалистов и тем самым наращиваем свой научный и кадровый потенциал, позволяющий эффективно решать стоящие перед нами задачи».