Современная диагностика и лечение желудка и кишечника возможны, когда хорошие врачи работают на хорошем оборудовании. Гастроцентр доктора Наседкина в Зеленограде представляет второго врача-эндоскописта Юрия Анатольевича Борисова.
Борисов Ю.А. в 1990 году окончил 1 ММИ им. И.М. Сеченова, с 2006 года имеет высшую категорию. С 1995 года работает врачом-эндоскопистом:
- с 1995 по 2012 — ГКБ 81, г. Москва
- с 2012 по настоящее время — больница Зеленограда.
Специализация Гастроцентра доктора Наседкина:
- гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника;
- УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии;
- врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.
Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре доктора Наседкина:
Ю. А. Борисов:
- гастроскопия — 3000 рублей
- колоноскопия — 4000 рублей
- наркоз — 4000/5000 рублей
- комплекс — 11000 рублей (входит УЗИ и тест на хеликобактер и определение кислотности)
Г. К. Наседкин:
- гастроскопия — 6000 рублей
- колоноскопия — 8000 рублей
- наркоз — 4000/5000 рублей
- комплекс — 17000 рублей (входит УЗИ, тест на хеликобактер и определение кислотности).
Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
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