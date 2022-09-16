В честь открытия новые корнеры проведут дегустацию очень вкусных блюд! Дегустация пройдет на втором этаже с 17:00.

Также с 18 до 20, вас ждет увлекательный кулинарный квиз с призами.

А вечером в 20:00 на сцене около бара «Сфера» восточная красавица очарует танцем живота!

Гастрономический центр «Станция» находится на Крюковской площади, строение 2