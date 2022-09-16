На гастрономическую вечеринку приглашает всех ценителей изысканной и разнообразной кухни ГЦ «Станция» в эту субботу, 17 сентября.
В честь открытия новые корнеры проведут дегустацию очень вкусных блюд! Дегустация пройдет на втором этаже с 17:00.
Также с 18 до 20, вас ждет увлекательный кулинарный квиз с призами.
А вечером в 20:00 на сцене около бара «Сфера» восточная красавица очарует танцем живота!
Гастрономический центр «Станция» находится на Крюковской площади, строение 2
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