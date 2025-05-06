Наши преимущества:
- Профессиональный тренерский состав!
- Комфортная атмосфера на тренировках!
- Приоритетный просмотр в Академию Спартак!
- Тренировки по системе академии!
- Участие в международных турнирах!
- Воспитание важных навыков у мальчиков: лидерство, конкуренция, работа в команде и способность быстро принимать решения.
Если ваш ребенок мечтает стать настоящим футболистом, развить свои навыки и научиться играть в команде, мы рады пригласить вас в нашу школу.
Чтобы записать своего ребенка, звоните
8-926-978-10-68 (Игорь) или пишите нам в социальных сетях:
https://vk.com/spartak_junior_zelenograd
https://t.me/spartak_zelenograd
https://www.instagram.com/spartak_junior_zelenograd?igsh=dDZ2d3podXJiaDM1
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Первое занятие бесплатно.
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории