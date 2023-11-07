Для участия в форуме приглашают представителей предприятий, связанных с развитием перспективных направлений инновационной деятельности из таких секторов экономики как:

электроника и микроэлектроника

оптика

приборостроение

биофармацевтика

информационные и коммуникационные технологии

экология и рациональное природопользование

энергосбережение

а также из других видов высокотехнологичного научно-производственного бизнеса.