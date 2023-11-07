Цель форума — создание коммуникативной площадки для поиска решений проблемных вопросов и перспектив развития высокотехнологичного бизнеса в условиях внутренних и внешних вызовов. Форум организован союзом «Московская торгово-промышленная палата» и проходит при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы. Регистрация открыта.
Для участия в форуме приглашают представителей предприятий, связанных с развитием перспективных направлений инновационной деятельности из таких секторов экономики как:
- электроника и микроэлектроника
- оптика
- приборостроение
- биофармацевтика
- информационные и коммуникационные технологии
- экология и рациональное природопользование
- энергосбережение
а также из других видов высокотехнологичного научно-производственного бизнеса.
Органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, государственных структур, контрольно-надзорных органов, финансово-банковского сектора, институтов поддержки бизнеса, профессиональных образовательных организаций.
14.00 — 14.40 — Открывающая пленарная сессия «Ставка на предпринимателей. Как интегрироваться в новые экономические реалии».
14.50 - 15.50 — Работа тематических площадок (4) «Вызовы и решения для бизнеса в новых реалиях»:
- площадка № 1 — «О новой стратегии внешнеэкономической деятельности и расширении взаимодействия с дружественными странами»
- площадка № 2 — «Об актуальных мерах поддержки субъектов предпринимательства, в том числе высокотехнологичного бизнеса, в условиях внешнего санкционного давления»
- площадка № 3 — «Инновационное предпринимательство Зеленограда — курс на импортозамещение»
- площадка № 4 — «Подготовка квалифицированных кадров для бизнеса: новая образовательная модель».
Участники обсудят:
- новую стратегию внешнеэкономической деятельности и расширение взаимодействия с дружественными странами
- актуальные меры поддержки субъектов предпринимательства, в том числе высокотехнологичного бизнеса, в условиях внешнего санкционного давления
- реализацию курса на импортозамещение инновационного предпринимательства Зеленограда
- новую образовательную модель подготовки квалифицированных кадров для бизнеса.
16.00 — 16.30 — Закрытие форума / Аналитическое резюме.
Аналитическое обобщение дискуссий и выработка решений для включения в итоговую резолюцию форума.
Все мероприятия форума проходят на площадках Конгресс-центра «Алабушево».
Адрес: г. Москва, Зеленоград, район Силино, ул. Конструктора Лукина, дом 14, стр. 1.
Регистрация:
- по телефону 8-495-249-47-21, доб. 357, 352, 351
- по почте LoginovaTG@mostpp.ru, voljankinama@mostpp.ru
Подробнее: https://mostpp.info/forum