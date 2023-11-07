Форум «Предприниматели Зеленограда — 2023» — 23 ноября, открыта регистрация 07.11.2023 Реклама ТПП МТПП, ИНН 7710104913, erid:LatgBgmbG

Цель форума — создание коммуникативной площадки для поиска решений проблемных вопросов и перспектив развития высокотехнологичного бизнеса в условиях внутренних и внешних вызовов. Форум организован союзом «Московская торгово-промышленная палата» и проходит при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы. Регистрация открыта.

Для участия в форуме приглашают представителей предприятий, связанных с развитием перспективных направлений инновационной деятельности из таких секторов экономики как:

  • электроника и микроэлектроника
  • оптика
  • приборостроение
  • биофармацевтика
  • информационные и коммуникационные технологии
  • экология и рациональное природопользование
  • энергосбережение

а также из других видов высокотехнологичного научно-производственного бизнеса.

Планируется участие

Органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, государственных структур, контрольно-надзорных органов, финансово-банковского сектора, институтов поддержки бизнеса, профессиональных образовательных организаций.

Программа форума

14.00 — 14.40 — Открывающая пленарная сессия «Ставка на предпринимателей. Как интегрироваться в новые экономические реалии».

14.50 - 15.50 — Работа тематических площадок (4) «Вызовы и решения для бизнеса в новых реалиях»:

  • площадка № 1 — «О новой стратегии внешнеэкономической деятельности и расширении взаимодействия с дружественными странами»
  • площадка № 2 — «Об актуальных мерах поддержки субъектов предпринимательства, в том числе высокотехнологичного бизнеса, в условиях внешнего санкционного давления»
  • площадка № 3 — «Инновационное предпринимательство Зеленограда — курс на импортозамещение»
  • площадка № 4 — «Подготовка квалифицированных кадров для бизнеса: новая образовательная модель».

Участники обсудят:

  • новую стратегию внешнеэкономической деятельности и расширение взаимодействия с дружественными странами
  • актуальные меры поддержки субъектов предпринимательства, в том числе высокотехнологичного бизнеса, в условиях внешнего санкционного давления
  • реализацию курса на импортозамещение инновационного предпринимательства Зеленограда
  • новую образовательную модель подготовки квалифицированных кадров для бизнеса.

16.00 — 16.30 — Закрытие форума / Аналитическое резюме.

Аналитическое обобщение дискуссий и выработка решений для включения в итоговую резолюцию форума.

Все мероприятия форума проходят на площадках Конгресс-центра «Алабушево».

Адрес: г. Москва, Зеленоград, район Силино, ул. Конструктора Лукина, дом 14, стр. 1.

Регистрация:

Подробнее: https://mostpp.info/forum

Метки:
бизнес, инновации, инвестиции
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