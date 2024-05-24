Яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman! Все это — финал конного дерби в Horseka.
29-30 июня гостей ждут:
- номера уличных театров, акробатов и танцоров
- выступление кавер-группы и невероятные ритмы DJ-сетов
- а также ресторан, фуд-корт, спа, бани, клубный пляж и другая инфраструктура загородного комплекса.
Насладитесь азартом и энергией, наблюдая за топовыми всадниками со всей страны на Horseka Derby!
Финал конного дерби в Horseka 29-30 июня — яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman Реклама
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