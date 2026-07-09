Если вы живёте в Зеленограде и у вас есть ребёнок старше 6 лет — вам точно стоит познакомиться с iQ?центром!



Уже 7 лет педагоги центра готовят ребят к ЕГЭ и ОГЭ, закрывают пробелы в знаниях, готовят к школе и занимаются развитием интеллекта у детей школьного возраста.



iQ?центр уже зарекомендовал себя как проверенное место с доступными ценами и высокими результатами!



В 2026 учебном году 88% выпускников 9 класса сдали ОГЭ на оценки «4"-"5»!



Среди выпускников 11 класса ежегодно есть высокобалльники и даже стобалльники!



Помимо дополнительного обучения на вечерних курсах, ученикам старшей школы доступно зачисление в семейную школу на базе iQ?центра. Ученики получают аттестат государственного образца, подготовку к ЕГЭ по 4 предметам с экспертами и надёжный фундамент для получения высшего образования.



Для получения консультации по зачислению в школу или записи на бесплатные пробные занятия пишите в TG или MAX либо звоните по телефону: 8 (985) 700-55-87.



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https://iq-centr.ru/zelenograd