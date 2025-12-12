Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika 12.12.2025 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VtzqvsDaEe

Новый год — время чудес. Но духи испаряются, шоколад тает… А подарок, который меняет ощущение себя, — остаётся.

Подарочный сертификат EsteMedika — это не просто презент. Это возможность начать новый год с заботы о себе, продуманной до мелочей.

В клинике EsteMedika вы можете приобрести подарочные сертификаты на 5000, 10000 или 15000 рублей — изысканный, практичный и по-настоящему личный подарок для любимых.

Сертификат — универсальный ключ ко всем премиальным направлениям клиники:

  • RF-лифтинг — подтяжка и уплотнение кожи уже после первой процедуры
  • фотоомоложение IPL — ровный тон, сияние, минимизация покраснений и сосудистых звёздочек
  • инъекционные методики — плазмотерапия, биоревитализация, мезотерапия, ботулинотерапия и коллагеностимуляция по индивидуальному плану
  • контурная пластика — деликатная, естественная коррекция формы лица

  • уходовые процедуры на профессиональной американской косметике M.A.D.
  • здоровье волос и кожи головы — укрепление с первых процедур
  • лазерная эпиляция — идеальная гладкость надолго
  • удаление доброкачественных новообразований — быстро, безопасно, без следов.

Специалисты составят персональный план ухода, чтобы результат не просто был — а радовал каждый день.

Закажите сертификат — и получите его в изысканном конверте, запечатанном сургучной печатью. Как настоящее волшебное послание.

Адрес: Зеленоград, корпус 353 — входите смело. В волшебную мастерскую красоты.

Телефоны:

Сайт: este-medika.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм-канал: t.me/estemedika_zel
