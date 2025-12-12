Новый год — время чудес. Но духи испаряются, шоколад тает… А подарок, который меняет ощущение себя, — остаётся.
Подарочный сертификат EsteMedika — это не просто презент. Это возможность начать новый год с заботы о себе, продуманной до мелочей.
В клинике EsteMedika вы можете приобрести подарочные сертификаты на 5000, 10000 или 15000 рублей — изысканный, практичный и по-настоящему личный подарок для любимых.
Сертификат — универсальный ключ ко всем премиальным направлениям клиники:
- RF-лифтинг — подтяжка и уплотнение кожи уже после первой процедуры
- фотоомоложение IPL — ровный тон, сияние, минимизация покраснений и сосудистых звёздочек
- инъекционные методики — плазмотерапия, биоревитализация, мезотерапия, ботулинотерапия и коллагеностимуляция по индивидуальному плану
- контурная пластика — деликатная, естественная коррекция формы лица
- уходовые процедуры на профессиональной американской косметике M.A.D.
- здоровье волос и кожи головы — укрепление с первых процедур
- лазерная эпиляция — идеальная гладкость надолго
- удаление доброкачественных новообразований — быстро, безопасно, без следов.
Специалисты составят персональный план ухода, чтобы результат не просто был — а радовал каждый день.
Закажите сертификат — и получите его в изысканном конверте, запечатанном сургучной печатью. Как настоящее волшебное послание.
