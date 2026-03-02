Доставка грузинской кухни в Зеленограде: быстро и по традиционным рецептам 02.03.2026 Реклама НАНАВА О.М. ИНН:500807965882 erid:2Vtzqx5Ebwr

Проект «Мамой Клянусь» осуществляет доставку грузинской кухни в Зеленограде.

В основе работы — скорость обработки заказов, аккуратная сборка и контроль качества на каждом этапе.

В меню представлены хинкали ручной лепки, хачапури, чебуреки, супы и горячие блюда, десерты, а также легендарные тбилисские пончики.

Для приготовления используются отборные ингредиенты и проверенные рецептуры. Внимание уделяется не только вкусу, но и сохранению качества блюда при доставке.

Для клиентов действуют постоянные предложения:

  • — 15% скидка на обеды по будням
  • — 10% скидка при самовывозе
  • — 7 дней специальных предложений ко дню рождения
  • - регулярные розыгрыши и бонусные программы

Сейчас проходит праздничный розыгрыш к 8 марта: победитель получит 50 замороженных хинкали. Их можно приготовить дома и дополнить праздничный стол.

Подробности участия в официальных сообществах «Мамой Клянусь».

Телеграм-канал: https://t.me/mamoy_klyanus
ВКонтакте: https://vk.com/mamoy_klyanus
Сайт: https://mamoy-klyanus.ru/zelenograd

Подписывайтесь, следите за новостями и превращайте обычный день в грузинский праздник.

