Проект «Мамой Клянусь» осуществляет доставку грузинской кухни в Зеленограде.
В основе работы — скорость обработки заказов, аккуратная сборка и контроль качества на каждом этапе.
В меню представлены хинкали ручной лепки, хачапури, чебуреки, супы и горячие блюда, десерты, а также легендарные тбилисские пончики.
Для приготовления используются отборные ингредиенты и проверенные рецептуры. Внимание уделяется не только вкусу, но и сохранению качества блюда при доставке.
Для клиентов действуют постоянные предложения:
- — 15% скидка на обеды по будням
- — 10% скидка при самовывозе
- — 7 дней специальных предложений ко дню рождения
- - регулярные розыгрыши и бонусные программы
Сейчас проходит праздничный розыгрыш к 8 марта: победитель получит 50 замороженных хинкали. Их можно приготовить дома и дополнить праздничный стол.
Подробности участия в официальных сообществах «Мамой Клянусь».
Телеграм-канал: https://t.me/mamoy_klyanus
ВКонтакте: https://vk.com/mamoy_klyanus
Сайт: https://mamoy-klyanus.ru/zelenograd
Подписывайтесь, следите за новостями и превращайте обычный день в грузинский праздник.