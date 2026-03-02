Проект «Мамой Клянусь» осуществляет доставку грузинской кухни в Зеленограде.

В основе работы — скорость обработки заказов, аккуратная сборка и контроль качества на каждом этапе.

В меню представлены хинкали ручной лепки, хачапури, чебуреки, супы и горячие блюда, десерты, а также легендарные тбилисские пончики.

Для приготовления используются отборные ингредиенты и проверенные рецептуры. Внимание уделяется не только вкусу, но и сохранению качества блюда при доставке.

Для клиентов действуют постоянные предложения:

— 15% скидка на обеды по будням

по будням — 10% скидка при самовывозе

— 7 дней специальных предложений ко дню рождения

- регулярные розыгрыши и бонусные программы

Сейчас проходит праздничный розыгрыш к 8 марта: победитель получит 50 замороженных хинкали. Их можно приготовить дома и дополнить праздничный стол.

Подробности участия в официальных сообществах «Мамой Клянусь».

Телеграм-канал: https://t.me/mamoy_klyanus

ВКонтакте: https://vk.com/mamoy_klyanus

Сайт: https://mamoy-klyanus.ru/zelenograd

Подписывайтесь, следите за новостями и превращайте обычный день в грузинский праздник.