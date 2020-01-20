Компания «ДачаЗел» поздравляет всех с праздниками и предлагает воспользоваться небывалыми скидками и полезными бонусами при заказе строительства и реконструкции домов.
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- Скидки на железобетонные фундаменты до 15%
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И самое главное — для жителей нашего города специальные условия и выгодная цена .
Строительная компания «ДачаЗел» существует уже более 15 лет.
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У строительной компании «ДачаЗел» есть свой канал в ютуб.
Компания «ДачаЗел» cтроит дома из профилированного бруса по доступным ценам. Каталог проектов домов из профилированного бруса можно посмотреть здесь.
Компания занимается строительством домов по каркасной технологии для сезонного и постоянного проживания. Каталог проектов каркасных домов можно посмотреть здесь.
«ДачаЗел» строит каменные дома из блоков. Каталог проектов домов из блоков можно посмотреть здесь.
Помимо строительства домов под ключ, мы занимаемся реконструкцией старых домов и строений, возводим различные пристройки к домам, утепляем фасады, производим внутреннюю и внешнюю отделку .
Посмотреть можно здесь.
Все работы производятся при учете общестроительных норм и правил. Осуществляем технический надзор, фото и видео отчет о ходе строительства. Заключаем договор с гарантией. Стоимость договора фиксируется — вы будете четко знать, за что платите.
Цены на материалы в компании «ДачаЗел» значительно ниже, чем на строительных рынках и в магазинах.
За счет того что в компании заключены прямые договора с заводами производителями, весь материал сертифицирован и имеет гарантию от завода.
Все работы выполняются профессиональными бригадами с опытом работы от 5 лет. На все услуги предоставляется гарантия.
Основным преимуществом компании «Дачазел» является профессиональный и чуткий подход к каждому заказчику. Стоимость ниже — качество выше. Также компания берет на себя поставки всех материалов.
Отзывы о работе строительной компании можно посмотреть здесь.
В Зеленограде для удобства клиентов работает «Выставочная площадка домов», где можно ознакомиться с технологиями строительства и получить грамотную консультацию.
Адрес: Москва, Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, д. 17, стр. 1 (схема проезда).
Режим работы офиса: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье-выходной.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (926) 573-86-62 (Whatsapp с 9:00 до 21:00 ежедневно — консультант-технолог), 8 (926) 277-48-36, 8 (499) 398-02-11.