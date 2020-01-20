Все работы производятся при учете общестроительных норм и правил. Осуществляем технический надзор, фото и видео отчет о ходе строительства. Заключаем договор с гарантией. Стоимость договора фиксируется — вы будете четко знать, за что платите.

Цены на материалы в компании «ДачаЗел» значительно ниже, чем на строительных рынках и в магазинах.

За счет того что в компании заключены прямые договора с заводами производителями, весь материал сертифицирован и имеет гарантию от завода.

Все работы выполняются профессиональными бригадами с опытом работы от 5 лет. На все услуги предоставляется гарантия.

Основным преимуществом компании «Дачазел» является профессиональный и чуткий подход к каждому заказчику. Стоимость ниже — качество выше. Также компания берет на себя поставки всех материалов.

Отзывы о работе строительной компании можно посмотреть здесь.

В Зеленограде для удобства клиентов работает «Выставочная площадка домов», где можно ознакомиться с технологиями строительства и получить грамотную консультацию.