Мы все так долго ждали, пока эти красавчики упадут в цене. Наконец-то, лучшая цена у «Мяу Флауэрс» в этом сезоне — 270 рублей за пион.
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