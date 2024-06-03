Добро пожаловать в детское кафе «Игрушечная» 03.06.2024 Peклaма Собчак С.А. ИHH:504700599101 еrid:2VSb5wSmTmr

Хотите, чтобы ваш ребенок провел незабываемый праздник, а вы сами насладились моментом в уютной атмосфере? У нас вы найдете все, что нужно для чудесного времяпрепровождения:

  • Празднование дня рождения: Отмечайте важные события в жизни вашего малыша в волшебной обстановке с морем игрушек и веселья!
  • Присмотр за детьми: Наши опытные няни позаботятся о вашем ребенке, пока вы наслаждаетесь отдыхом или занимаетесь своими делами.
  • Творческие мастер-классы: Для творческих малышей у нас проводятся увлекательные мастер-классы ????
  • Меню для детей и взрослых: Наше кафе предлагает вкуснейшие детские и взрослые блюда для самых искушенных гурманов.

Не упустите шанс подарить вашим детям яркие впечатления и себе заслуженный отдых. Посетите кафе «Игрушечная» и окунитесь в мир радости и удовольствия!

Ждем вас по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33А к.2

+7-985-024-77-04
igrushechnaya.ru

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