Андрей Виноградов — чемпион России по функциональному многоборью и действующий кроссфит-атлет, приглашает на тренировки по кроссфиту и другим силовым видам спорта. Занятия проходят в группах или персонально в корпусе 928.
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и понимаете, что тело не соответствует вашим желаниям?
Присутствует физическая активность,
а видимых результатов нет?
Хотите стать сильнее и выносливее,
но не знаете как или боитесь начать?
Современный кроссфит — это систематический тренинг с планомерным развитием всех физических качеств, а также последовательным освоением всех движений.
На тренировках Андрей работает с учениками индивидуально— с учётом опыта, цели, возраста, физических возможностей. Даже на занятиях в группе работа ведётся с каждым индивидуально.
Также Андрей может научить вас тяжёлой атлетике, гимнастике. Поможет набрать мышечную массу/похудеть — вопросами питания он тоже занимается. Ещё — пишет программы для дистанционного тренинга по всем перечисленным направлениям.
Подробнее: на сайте.
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