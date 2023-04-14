Силовые и функциональные тренировки у чемпиона России Андрея Виноградова — кроссфит, тяжёлая атлетика, гимнастика, помощь в вопросах питания 14.04.2023 Реклама

Андрей Виноградов — чемпион России по функциональному многоборью и действующий кроссфит-атлет, приглашает на тренировки по кроссфиту и другим силовым видам спорта. Занятия проходят в группах или персонально в корпусе 928.

Смотрите на себя в зеркало
и понимаете, что тело не соответствует вашим желаниям?

Присутствует физическая активность,
а видимых результатов нет?

Хотите стать сильнее и выносливее,
но не знаете как или боитесь начать?

Современный кроссфит — это систематический тренинг с планомерным развитием всех физических качеств, а также последовательным освоением всех движений.

На тренировках Андрей работает с учениками индивидуально— с учётом опыта, цели, возраста, физических возможностей. Даже на занятиях в группе работа ведётся с каждым индивидуально.

Также Андрей может научить вас тяжёлой атлетике, гимнастике. Поможет набрать мышечную массу/похудеть — вопросами питания он тоже занимается. Ещё — пишет программы для дистанционного тренинга по всем перечисленным направлениям.

Подробнее: на сайте.
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Метки:
гимнастика, тяжелая атлетика
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