Первый визит 1200 рублей.

Акция 10+5 (5 визитов в подарок, при покупке абонемента на 10 сеансов).

Массажист не просто приятно погладит, а работает на видимый результат и здоровье вашей кожи лица!

Уделите внимание тому, что действительно важно.

Всё о фейслифтинге: здесь.

Телефон, вотсап: 8-902-221-56-62

Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.