Добро пожаловать в школу, где танец становится вашим образом жизни!
DeeClub объединяет энергию, стиль и творчество.
Команда клуба прилагает все усилия, чтобы каждая тренировка приносила не только удовольствие, но и мощные результаты в танцевальной индустрии.
Присоединяйся к нашей команде и начни свой путь с нами
Записаться на пробное занятие можно:
— по телефону: 8-499-653-67-10
— по ссылке: quiz.deeclub.ru
DeeClub ждёт вас!
Координаты: Зеленоград, корпус 402.
