Уже совсем скоро начало учебного года и перед школой каждый первоклассник должен пройти диспансеризацию.

В мед.центре «Никор-Мед» Андреевка вы можете воспользоваться специальной программой, цель которой — комплексное обследование ребенка перед поступлением в школу и оформление медицинской карты по форме 026У.