Диспансеризации и оформление медкарт для будущих школьников и детсадовцев в «Никор-Мед» в Андреевке 18.07.2019 медцентр «Никор» Реклама

Уже совсем скоро начало учебного года и перед школой каждый первоклассник должен пройти диспансеризацию.

В мед.центре «Никор-Мед» Андреевка вы можете воспользоваться специальной программой, цель которой — комплексное обследование ребенка перед поступлением в школу и оформление медицинской карты по форме 026У.

Что входит в программу «В школу»

Лабораторно-инструментальные исследования:

  • общий анализ крови,
  • общий анализ мочи,
  • кал на я/г,
  • исследование уровня глюкозы (сахара) в крови,
  • ЭКГ.

Осмотр специалистов:

  • педиатр,
  • невролог,
  • хирург-ортопед,
  • офтальмолог,
  • отоларинголог,
  • психолог,
  • гинеколог для девочек/уролог для мальчиков (по показаниям после осмотра хирурга),
  • стоматолог.

*Для оформления медицинской карты в детское учреждение необходимо при себе иметь амбулаторную карту по форме 025/У-04 и карту профилактических прививок по форме 063/У.

В медицинском центре «Никор-Мед» Андреевка еще вы можете воспользоваться специальной программой «В детский сад».

Не только школьники, но и малыши, перед поступлением в детский сад должны пройти диспансеризацию, чтобы заблаговременно определить, нет ли необходимости направить ребенка в специализированное дошкольное учреждение

Что входит в программу «В детский сад»

Лабораторно-инструментальные исследования:

  • общий анализ крови
  • общий анализ мочи
  • кал на я/г
  • ЭКГ (по показаниям)

Осмотр специалистов:

  • педиатр
  • невролог
  • хирург-ортопед
  • офтальмолог-отоларинголог
  • стоматолог
  • логопед (с 3-х лет)
  • дерматолог.

*Для оформления мед.карты в детское учреждение необходимо при себе иметь амбулаторную карту по форме 025/У-04 и карту профилактических прививок по форме 063/У.

Так же, тщательное обследование необходимо проходить любому человеку хотя бы раз в год, медицинский центр «Никор -Мед» — идеальное место для такой диспансеризации.

Мы ждем Вас по адресу: «Никор-Мед» Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.

+7(495)255-55-33

https://www.instagram.com/nikor_n/

https://vk.com/nikormed/

https://www.facebook.com/nikormed/

https://ok.ru/nikormed

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