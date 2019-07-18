Уже совсем скоро начало учебного года и перед школой каждый первоклассник должен пройти диспансеризацию.
В мед.центре «Никор-Мед» Андреевка вы можете воспользоваться специальной программой, цель которой — комплексное обследование ребенка перед поступлением в школу и оформление медицинской карты по форме 026У.
Лабораторно-инструментальные исследования:
- общий анализ крови,
- общий анализ мочи,
- кал на я/г,
- исследование уровня глюкозы (сахара) в крови,
- ЭКГ.
Осмотр специалистов:
- педиатр,
- невролог,
- хирург-ортопед,
- офтальмолог,
- отоларинголог,
- психолог,
- гинеколог для девочек/уролог для мальчиков (по показаниям после осмотра хирурга),
- стоматолог.
*Для оформления медицинской карты в детское учреждение необходимо при себе иметь амбулаторную карту по форме 025/У-04 и карту профилактических прививок по форме 063/У.
В медицинском центре «Никор-Мед» Андреевка еще вы можете воспользоваться специальной программой «В детский сад».
Не только школьники, но и малыши, перед поступлением в детский сад должны пройти диспансеризацию, чтобы заблаговременно определить, нет ли необходимости направить ребенка в специализированное дошкольное учреждение
Лабораторно-инструментальные исследования:
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- кал на я/г
- ЭКГ (по показаниям)
Осмотр специалистов:
- педиатр
- невролог
- хирург-ортопед
- офтальмолог-отоларинголог
- стоматолог
- логопед (с 3-х лет)
- дерматолог.
*Для оформления мед.карты в детское учреждение необходимо при себе иметь амбулаторную карту по форме 025/У-04 и карту профилактических прививок по форме 063/У.
Так же, тщательное обследование необходимо проходить любому человеку хотя бы раз в год, медицинский центр «Никор -Мед» — идеальное место для такой диспансеризации.
Мы ждем Вас по адресу: «Никор-Мед» Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.
+7(495)255-55-33
https://www.instagram.com/nikor_n/
https://www.facebook.com/nikormed/
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