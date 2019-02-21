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Дакриоцистит у новорожденных детей похож на конъюнктивит, поэтому их так легко спутать.

Причиной появление в первые дни жизни у новорожденных детей выделения гноя из глаз может быть воспалением слизистой — коньюнктивитом, но иногда причина может быть совершенно иная. Часто виновником подобных явлений считается воспаление слезного мешка и непроходимость слезных каналов — дакриоцистит. Диагноз «дакриоцистит» ставится грудничкам на первом-втором месяце жизни. Причины его развития следующие: во время беременности плод находится в жидкой среде и его естественные слезные каналы перекрывает желатиновая пленка, которая препятствует попаданию околоплодных вод в организм.