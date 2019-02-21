Теперь не нужно ехать в Москву! Услуга «Зондирование слезного канала» появилась в «Никор-Мед» в Андреевке.
Дакриоцистит у новорожденных детей похож на конъюнктивит, поэтому их так легко спутать.
Причиной появление в первые дни жизни у новорожденных детей выделения гноя из глаз может быть воспалением слизистой — коньюнктивитом, но иногда причина может быть совершенно иная. Часто виновником подобных явлений считается воспаление слезного мешка и непроходимость слезных каналов — дакриоцистит. Диагноз «дакриоцистит» ставится грудничкам на первом-втором месяце жизни. Причины его развития следующие: во время беременности плод находится в жидкой среде и его естественные слезные каналы перекрывает желатиновая пленка, которая препятствует попаданию околоплодных вод в организм.
Во время рождения, при первом крике, желатиновая пленка рвется, открывая носослезные проходы. Однако это происходит не всегда, и тогда в глазах ребенка создается идеальная среда для развития заболевания, а процесс оттока жидкости нарушается. Дакриоцистит у детей действительно похож на конъюнктивит, поэтому их так легко спутать.
Для того, чтобы точно установить причину проблемы, врач сначала проводит осмотр малыша и специальные пробы.
- воспаленные, красные глаза;
- гнойные выделения из слезных точек при пальпации в проекции слезного мешка;
- слезный застой (слезостояние);
- упорное слезотечение.
Врач проводит диагностическую канальцево-носовую пробу: малышу закапывают в глаза 2% раствор колларгола, а в нос вставляют тонкий ватный тампон. Если через несколько минут тампон не окрасится, значит, слезный канал действительно непроходим, а если краситель проявится, это будет говорить о том, что слезный канал не закупорен и будет достаточно назначения консервативного лечения: противовоспалительных и антибактериальных капель, массажа в области слезного мешка (проводится родителями).
При неэффективности консервативной терапии дакриоцистита новорожденных, требуется проведение зондирования и промывания слезно-носового канала ребенку, это хирургическая манипуляция проводится амбулаторно. Под местной анестезией (закапывание р-ра Алкаина в глаза), врач через нижнюю слезную точку вводит в слезные пути специальный тонкий зонд, с помощью которого разрывается пленка препятствующая нормальной работе слезных путей и их проходимость восстанавливается.
Зондирование позволяет излечить дакриоцистит и избежать возможных осложнений в будущем, поэтому важна своевременная диагностика заболевания, недопустима длительная консервативная терапия, когда после непродолжительного периода улучшения состояния глаз гноетечение появляется вновь. Длительное, а так же неправильное проведение массажа слезного мешка может привести к его флегмоне (острому гнойному воспалению). Поэтому в некоторых случаях сразу рекомендуют проведение зондирования слезных путей.
В клинике «Никор-Мед» зондирование проводит опытный врач-офтальмолог. Перед проведением процедуры необходимо сдать анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи), пройти осмотр у лор-врача и педиатра, для избежания осложнений от манипуляции.
«Никор-Мед» Андреевка
ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, корпус 6.
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