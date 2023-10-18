В Детском театре «Крылья» вашего ребёнка ждут надёжные друзья, интересное общение, занятия актёрским мастерством, хореографией, вокалом, бесценный сценический опыт, поездки на конкурсы в разные города России.

Прекрасный досуг, благодаря которому ваш ребёнок приобретёт навыки, необходимые в любой профессии: креативность, уверенность, умение выступать на публике, лабильность, стрессоустойчивость и многие другие.

Внимание: детям от 6-ти до 8-и лет скидка на первый месяц обучения по промокоду «КРЫЛАТЫЕ ДЕТИ».

Детский театр «Крылья» ждёт вас!

Записывайтесь прямо сейчас: 8-964-572-27-47

Адрес: Зеленоград, корпус 100

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Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!