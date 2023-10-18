Прекрасная новость! Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор для детей от 4-х до 14-ти лет. Хотите чтобы ваш ребёнок развивался гармонично, умел красиво и уверенно говорить, владел своим телом и голосом — звоните прямо сейчас и записывайтесь на просмотр.
В Детском театре «Крылья» вашего ребёнка ждут надёжные друзья, интересное общение, занятия актёрским мастерством, хореографией, вокалом, бесценный сценический опыт, поездки на конкурсы в разные города России.
Прекрасный досуг, благодаря которому ваш ребёнок приобретёт навыки, необходимые в любой профессии: креативность, уверенность, умение выступать на публике, лабильность, стрессоустойчивость и многие другие.
Внимание: детям от 6-ти до 8-и лет скидка на первый месяц обучения по промокоду «КРЫЛАТЫЕ ДЕТИ».
Детский театр «Крылья» ждёт вас!
Записывайтесь прямо сейчас: 8-964-572-27-47
Адрес: Зеленоград, корпус 100
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Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.