Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет 18.10.2023 Реклама ИП КОРОЛЕВА А.А., ИНН 773474697277, erid:LatgC5dw8

Прекрасная новость! Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор для детей от 4-х до 14-ти лет. Хотите чтобы ваш ребёнок развивался гармонично, умел красиво и уверенно говорить, владел своим телом и голосом — звоните прямо сейчас и записывайтесь на просмотр.

В Детском театре «Крылья» вашего ребёнка ждут надёжные друзья, интересное общение, занятия актёрским мастерством, хореографией, вокалом, бесценный сценический опыт, поездки на конкурсы в разные города России.

Прекрасный досуг, благодаря которому ваш ребёнок приобретёт навыки, необходимые в любой профессии: креативность, уверенность, умение выступать на публике, лабильность, стрессоустойчивость и многие другие.

Внимание: детям от 6-ти до 8-и лет скидка на первый месяц обучения по промокоду «КРЫЛАТЫЕ ДЕТИ».

Детский театр «Крылья» ждёт вас!

Записывайтесь прямо сейчас: 8-964-572-27-47
Адрес: Зеленоград, корпус 100

Инстаграм*, Вконтакте, Телеграм

Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
театр, кружки и секции, профессиональное образование, вокал, пение, хореография и школы танцев, Крылья
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Санаторий имени Артёма рядом с Зеленоградом выставили на продажу Новости
Свежий воздух, тишина и городские удобства: сдана первая очередь нового коттеджного поселка «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Выставка художников «65 лет Зеленограду» открылась в Мосгордуме. На ней представлены сорок городских пейзажей Новости
Октябрьская акция в сети аптек «Живика» в Москве и Зеленограде Реклама
«Жилищник» ищет дворников — обещает платить от 60 тысяч на руки Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
За вывозом мусора в Андреевке будет следить камера с искусственным интеллектом Новости
Человека сбили насмерть на Центральном проспекте. Он переходил дорогу на красный, а машина, возможно, ехала с превышением Новости
Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Свалка мусора третий месяц разрастается в Зеленограде. Власти не могут с ней справиться и, похоже, не умеют это делать Новости
Крупный завод стройматериалов начали строить на Восточной коммунальной зоне Новости
«Жилищник» заказал обработку от тараканов зеленоградских домов в течение двух лет Новости
ГИБДД открестилась от жалоб на отключение мигающего зеленого сигнала светофора. Но попросила включить вместе него таймер обратного отсчета Новости
Новый жилой комплекс «Слободка Green» под Тверью — городской комфорт в гуще природы Реклама
Жительнице Зеленограда Алене Сухановой нужна помощь для лечения рака Новости
Двух пешеходов сбил на «зебре» легковой автомобиль, проехавший на красный свет Новости
Лазерная коррекция зрения — теперь в Зеленограде! Реклама
Мошенники начали представляться операторами сотовой связи. О новой схеме рассказали в прокуратуре Москвы Новости
Бесплатный мастер-класс «Интерфейс мобильного приложения в Figma» — 19 октября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Строительство завода рядом с домами и школой, против которого протестуют жители, обсудят в Мосгордуме. А депутат от Зеленограда просит вместо завода построить спорткомплекс Новости
Спектакль «Старик Хоттабыч» — 21 октября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Мигающий зеленый сигнал отключили и на всех светофорах нового города Новости
Осенняя конференция предпринимателей — 20 октября в Корпорации развития Зеленограда Реклама
Выделенная полоса для автобусов на улице Юности официально заработает с 4 ноября Новости
Электрички-экспрессы МТППК подорожали с 15 октября. Как и весь остальной общественный транспорт в Москве Новости
Зеленоградская семья Бусыгиных стала победителем всероссийского конкурса «Семья года — 2023» Новости
«One Price» — магазин фиксированных цен в 17-м микрорайоне. До конца октября — скидка на всё по выходным! Реклама
Две машины столкнулись перед светофором из-за резкого торможения. Некоторые водители винят в этом эксперимент по отключению мигающего зеленого Новости
Абонементы на проезд по М-11 подорожают с 16 октября Новости
Бренд JAECOO выходит на российский рынок и представляет свою первую модель JAECOO J7 Реклама
Адреса зеленоградских новостроек с трудом находят коммунальные и экстренные службы — они оказались привязаны к улицам, а не к микрорайонам Новости
Началась подготовка к благоустройству возле горбольницы. Обещают добавить места для парковки Новости
Гонг-релаксация в Зеленограде — по субботам с музыкантом-импровизатором Олегом Слуцким Афиша
Квест по добыче питьевой воды устроил «Жилищник». В компании так и не научились нормально оповещать людей про аварии и плановые работы Новости
Число мигрантов в Зеленограде выросло за год на полторы тысячи человек Новости
Отопление в здании нового вокзала в Крюково включат только в конце октября — начале ноября Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру