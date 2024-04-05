Медицинский центр «ЭстеДи» рад представить Серанчиеву Ольгу Николаевну, детского невролога, опытного доктора, отзывчивого и внимательного к каждому ребёнку и прекрасного человека, которая много лет помогает деткам нашего города.
Детский невролог (невропатолог) — врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний, связанных с поражением центральной нервной системы, а также поражением периферической нервной системы и функциональными нарушениями у детей.
Профессиональный стаж: 29 лет.
Образование:
- РНИМУ им. Пирогова по специальности «Педиатрия» (1995 г.)
- последипломное образование по специальности «Неврология» с присвоением квалификации (2008 г.)
- переподготовка по теме «Лечение нервно-психических расстройств у детей и подростков» на базе ГОУ ДПО Российской медицинской академии (2008 г.)
- в рамках повышения курсов квалификации прошла обучение по теме «Диагностика и лечение эпилепсии с основами ЭЭГ» (2005 г.)
- ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирагова Минздрава России по программе «Неврология» (2018 г.)
- ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирагова Минздрава России по программе «Неврология» (2023 г.).
При необходимости Ольга Николаевна назначит дополнительные аппаратные методы диагностики:
- рутинная и длительного воздействия электроэнцефалография ЭЭГ
- ультразвуковая допплерография УЗДГ
- дуплексное и триплексное сканирование сосудов
- нейросонография
- М-ЭХО
- а также — лабораторные исследования.
В медицинском центре «ЭстеДи» заботу о маленьких пациентах берут на себя врач-физиотерапевт и сертифицированные массажисты.
График работы:
- пн-пт — 8:00-20:00
- сб — 8:00-20:00
- вс — 9:00-18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1515, главный вход
Записывайтесь на консультацию по телефону администратора: 8-916-009-62-22