Серанчиева Ольга Николаевна

Детский невролог (невропатолог) — врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний, связанных с поражением центральной нервной системы, а также поражением периферической нервной системы и функциональными нарушениями у детей.

Профессиональный стаж: 29 лет.



Образование:

РНИМУ им. Пирогова по специальности «Педиатрия» (1995 г.)

последипломное образование по специальности «Неврология» с присвоением квалификации (2008 г.)

переподготовка по теме «Лечение нервно-психических расстройств у детей и подростков» на базе ГОУ ДПО Российской медицинской академии (2008 г.)

в рамках повышения курсов квалификации прошла обучение по теме «Диагностика и лечение эпилепсии с основами ЭЭГ» (2005 г.)

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирагова Минздрава России по программе «Неврология» (2018 г.)

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирагова Минздрава России по программе «Неврология» (2023 г.).

При необходимости Ольга Николаевна назначит дополнительные аппаратные методы диагностики:



рутинная и длительного воздействия электроэнцефалография ЭЭГ

ультразвуковая допплерография УЗДГ

дуплексное и триплексное сканирование сосудов

нейросонография

М-ЭХО

а также — лабораторные исследования.

В медицинском центре «ЭстеДи» заботу о маленьких пациентах берут на себя врач-физиотерапевт и сертифицированные массажисты.