Детский клуб «Киндер Холл» расширяет свои границы и объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году?

— Светлана Сергеевна, совсем скоро начнется учебный год, а как же прошло лето в вашем городском лагере?

— Как по отзывам клиентов, так и на наш взгляд, превосходно! И погодные условия, и увеличенный обновленный вожатский состав оказались на высоте! Мы расширили спектр мастер-классов, усовершенствовали развлекательную программу, добавили новые интеллектуальные викторины, спортивные конкурсы, тематические игры. Дети отдохнули и одновременно получили новые знания и свежую порцию положительных эмоций!

Наш шестой День рождения совпадает с закрытием летнего лагеря. В честь этого с 28 по 30 августа действуют 20% скидки на абонементы и старая цена на группу кратковременного пребывания. Также мы приготовили мега-проект, о котором расскажем подробнее в день мероприятия! Мы будем бесконечно рады снова увидеть всех, кто хотя бы однажды разделил с нами летние каникулы, а также тех, кто только планирует с нами познакомиться.

Ждем всех 28 августа в 17:00 на площадке «Бабочка» (между корпусом 533 и рестораном «Москва) в МЖК! Планируется анимационная программа, аквагрим, фокусы, розыгрыш сертификатов и другие приятные сюрпризы! Будет весело!