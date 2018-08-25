Детский клуб «Киндер Холл» расширяет свои границы и объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году?

В этом году клубу комплексного развития «Киндер Холл» в МЖК исполняется шесть лет. Что нового и интересного будет в этом учебном году, какие направления продолжат работу и появятся, рассказала директор клуба Светлана Логинова, а также пригласила читателей Zelenograd.ru на празднование дня рождения «Kinder холл» — 28 августа в 17:00 в МЖК.
— Светлана Сергеевна, совсем скоро начнется учебный год, а как же прошло лето в вашем городском лагере?
— Как по отзывам клиентов, так и на наш взгляд, превосходно! И погодные условия, и увеличенный обновленный вожатский состав оказались на высоте! Мы расширили спектр мастер-классов, усовершенствовали развлекательную программу, добавили новые интеллектуальные викторины, спортивные конкурсы, тематические игры. Дети отдохнули и одновременно получили новые знания и свежую порцию положительных эмоций!
Наш шестой День рождения совпадает с закрытием летнего лагеря.
Ждем всех 28 августа в 17:00 на площадке «Бабочка» (между корпусом 533 и рестораном «Москва) в МЖК! Планируется анимационная программа, аквагрим, фокусы, розыгрыш сертификатов и другие приятные сюрпризы! Будет весело!
— Какие группы, направления начнут работать в клубе в сентябре?
— Продолжат работать наши основные направления: «Раннее развитие», «Интеллектуальное развитие», «Подготовка к школе», «ИЗО студия», «ДансХолл», «Детская Аэройога», тхэквондо, хореография, «Музыкальное развитие», «Легофизика», «Математический кружок», индивидуальные занятия с логопедом. К тому же мы возобновляем Песочную Терапию и индивидуальные занятия с нейропсихологом.
— В ваш садик еще можно успеть записаться?
— Запись в наш мини детский сад началась раньше обычного, в связи с этим осталось всего несколько свободных мест. Приглашаем родителей, который ценят умный досуг, воспользоваться такой возможностью и обеспечить своему ребёнку комплексное развитие на базе нашего клуба.
— Что нового будет в этом учебном году?
— Перечень направлений значительно увеличивается. Начинает работу настоящий «Лингвистический центр». Новые специалисты — высококлассные педагоги — помогут взрослым и детям с разным уровнем знаний освоить английский, китайский, немецкий, испанский языки. Доступна как групповая, так и индивидуальная форма обучения. Для детей от 10 лет и взрослых педагог по английскому языку Пашкова Елена Евгеньевна, которая не нуждается в рекламе. Благодаря её уникальной программе, многочисленным наработкам и богатому опыту, мы гарантируем повышение успеваемости Вашего ребенка.
Кроме того, будет возможность усовершенствовать свои знания в родном русском языке, научиться правильно говорить и писать красивые сочинения, повысить уровень грамотности. Курс «Сочиняем текст» призван понять законы построения текста, технику создания устных и письменных текстов в различных стилях и жанрах, повысить речевую культуру ребенка, освоить ораторское искусство, научить эффективно и бесконфликтно общаться, откроет богатство, выразительность и силу слова.
Из прикладных направлений будут работать: студия живописи, Hand Made студия, столярная мастерская и творческий центр «Масштабный моделист». Эти направления развивают мелкую моторику, расширяют кругозор, воспитывают усидчивость, аккуратность, техническое и творческое мышление.
Курс лего-физики и робототехники также расширяется. Наш квалифицированный преподаватель, окончивший Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, в новом учебном году представит свои новые программы:
- «Мой первый робот» (5-6 лет). Основы механики, знакомство с основами программирования развитие мелкой моторики и мышления.
- «Лего-физика» (7-9 лет). Знакомство с различными физическими явлениями, экологическими чистыми источниками энергии, освоение механики узлов и соединений, практика сборки электрических цепей .
- «Робо-мастер» (7-9 лет). Сборка сложных моделей серии Mindstorms, а также настоящих ботов для соревнований на макетных платах. Управление квадрокоптером, освоение элементов схемотехники
- «Мой друг компьютер» (8-14 лет). Теоретические и практические основы программирования с помощью среды mBlock. Создание мультфильма, компьютерных игр. Дети научатся рисовать блок-схемы для различных задач, познакомятся с системой «умный дом», а также получат ряд других полезных навыков.
— А взрослые могут воспользоваться вашими занятиями по компьютерной грамотности?
— Разумеется, ведь сегодня навыки работы с компьютером требуются практически в любой сфере деятельности, а знание основных компьютерных программ является обязательным условием приема на работу. Для детей и взрослых предлагаем курсы Visual Art и Visual Рro. Они развивают не только технические навыки — программирование, знания программ Photoshop, MS Power Point, MS Word, но и soft-skills — дизайн-мышление.
— Что предложите для гармоничного физического развития?
— Для детей. Продолжается набор в группу «АэроЙога» 4+, «Тхэквондо» 5+. Также объявляем открытие групп по айкидо (6-14 лет). Айкидо-система духовного и физического воспитания построена на основе боевого искусства самообороны. Ведущий курса Пётр Юрьевич Быков (4 дан айкидо айкикай, сидоин айкикай) — главный инструктор, основатель и руководитель клуба, сооснователь и президент Союза клубов айкидо айкикай «Торюмонкай».
Вместе с тем, в нашем коллективе появился блистательный педагог по ритмике, хореографии и современному танцу — призёр, финалистка и участница российских классификационных и международных турниров по спортивным бальным танцам. Имеет А-класс в латино-американской и А-класс в европейской программе. Обладает методикой классической и партерной гимнастики, направленной на укрепление опорно-двигательного аппарата, повышение гибкости, выносливости и скорости движения, коррекцию осанки и стоп. Приглашаем малышей от 2.5 лет, дошкольников, школьников и подростков!
Для взрослых. Взрослым и подросткам от 14 лет мы также предлагаем поддерживать себя в отличной физической форме и общаться с единомышленниками! В скором времени начнут действовать следующие группы: классическая йога, аэройога (йога в гамаках), айенгара-йога, калланетика, стрейтчинг (растяжка), интервальный и силовой тренинг! А также айкидо, латино-микс и пилатес для беременных!
Наши тренеры и педагоги — опытные профессионалы своего дела. Занятия проводятся в мини-группах, что обеспечивает максимально индивидуальный подход к каждому. У нас лояльная ценовая политика. Мы дорожим нашими постоянными клиентами и всегда рады новым! Ждем всех желающих!
Мы всегда рады видеть вас по адресу: Зеленоград, микрорайон МЖК, корп.533! Ответим на все интересующие вас вопросы по номеру: 8(929)525-77-33 или электронной почте kinderholl@gmail.com.
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