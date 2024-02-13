Детский «Центр нейропсихологии и логопедии «МИР» открывает новый филиал в Зеленограде, в корпусе 2034. Рассказываем, какие там будут работать направления и интенсивы.
Направления работы:
- сенсорный зал «дом Совы Няньки»
- подготовка к школе (4+)
- подготовка к школе для детей с ОВЗ
- запуск речи (дети от 2 до 5 лет)
- раннее развитие интеллекта (4+)
- «Мама и малыш» (2+)
- нейропсихологи (СДВ, СДВГ, коррекция поведения)
- дефектологи (ЗПР, ЗПРР, аутизм)
- нейрофитнес — «гимнастика для ума» (дети 5+ и взрослые)
- АВА-терапия
- логопеды
- логомассаж
- семейный психотерапевт
- остеопат
- коррекция дисграфии и дислексии (нач. шк.)
- репетиторы начальных классов
- робототехника
- шахматы
- каллиграфия
- творческие мастер-классы
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (русский, математика).
Интенсивы для детей РАС и ОВЗ:
- логопед, дефектолог, нейропсихолог, АВА-терапевт
- сенсорная интеграция.
Адрес: Зеленоград, корпус 2034, подъезд 6 (общий вход с агентством недвижимости)
Телефоны: 8-985-111-70-80, 8-985-252-35-70
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