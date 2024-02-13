Детский «Центр нейропсихологии и логопедии «МИР» открывает новый филиал в корпусе 2034 13.02.2024 Реклама ООО «МИР 777» ИНН:7735114208 erid:LatgBUJaG

Детский «Центр нейропсихологии и логопедии «МИР» открывает новый филиал в Зеленограде, в корпусе 2034. Рассказываем, какие там будут работать направления и интенсивы.

Направления работы:

  • сенсорный зал «дом Совы Няньки»
  • подготовка к школе (4+)
  • подготовка к школе для детей с ОВЗ
  • запуск речи (дети от 2 до 5 лет)
  • раннее развитие интеллекта (4+)
  • «Мама и малыш» (2+)
  • нейропсихологи (СДВ, СДВГ, коррекция поведения)
  • дефектологи (ЗПР, ЗПРР, аутизм)
  • нейрофитнес — «гимнастика для ума» (дети 5+ и взрослые)
  • АВА-терапия
  • логопеды
  • логомассаж
  • семейный психотерапевт
  • остеопат
  • коррекция дисграфии и дислексии (нач. шк.)
  • репетиторы начальных классов
  • робототехника
  • шахматы
  • каллиграфия
  • творческие мастер-классы
  • подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (русский, математика).

Интенсивы для детей РАС и ОВЗ:

  • логопед, дефектолог, нейропсихолог, АВА-терапевт
  • сенсорная интеграция.

Адрес: Зеленоград, корпус 2034, подъезд 6 (общий вход с агентством недвижимости)

Телефоны: 8-985-111-70-80, 8-985-252-35-70

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