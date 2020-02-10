Целебный воздух, великолепная природа, купания в море, чистый пляж, познавательные и развлекательные программы, новые друзья и интересное общение — всё это предлагает Детский центр отдыха «Жемчужный берег» в Крыму.
Он расположен на берегу Чёрного моря, в одном из живописных уголков Южного берега Крыма — пгт. Гурзуф, находящегося в 12 км от г. Ялты. Уже сейчас можно приобрести путевки.
Для всех детей, зарегистрированных в Москве действует субсидия из бюджета Правительства г. Москвы, которую оформляет лагерь. Стоимость путевки удешевляется на её размер.
Летний сезон начинается с 1 июня, состоит из 4 смен продолжительностью 21 день, и заканчивается 29 августа.
Доставка детей до лагеря осуществляется регулярными рейсами авиакомпании ПАО «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево в составе организованных групп в сопровождении представителей лагеря.
В стоимость путевки включены следующие услуги:
- проживание с удобствами в номерах/ на этаже
- пятиразовое питание
- интересная и насыщенная программа, включающую в себя творческие и спортивные мероприятия
- инфраструктура, собственный пляж
- квалифицированные педагоги и медицинское обслуживание
- 2 (две) экскурсии
Количество путёвок ограничено. Успейте подарить вашему ребенку незабываемые и интересные летние каникулы!
Стоимость путевки и авиаперелета
Как получить субсидию на оплату путевки
Как связаться с лагерем в Крыму
Всю остальную информацию можно уточнить на сайте ДЦО «Жемчужный берег»
Заказ путевок: «ДЦО «Жемчужный берег»: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, офис 1012.
Телефон: 8-495-229-71-35
zakaz@jbereg.ru
Все организационные вопросы детского отдыха можно уточнить у старшего педагога-организатора Натальи Владимировны Липа: 8-978-761-53-66.