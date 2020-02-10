Детский центр «Жемчужный берег» приглашает на отдых в Крыму. Открыта продажа путевок 10.02.2020 Детский центр отдаха «Жемчужный берег»

Целебный воздух, великолепная природа, купания в море, чистый пляж, познавательные и развлекательные программы, новые друзья и интересное общение — всё это предлагает Детский центр отдыха «Жемчужный берег» в Крыму.

Он расположен на берегу Чёрного моря, в одном из живописных уголков Южного берега Крыма — пгт. Гурзуф, находящегося в 12 км от г. Ялты. Уже сейчас можно приобрести путевки.

Для всех детей, зарегистрированных в Москве действует субсидия из бюджета Правительства г. Москвы, которую оформляет лагерь. Стоимость путевки удешевляется на её размер.

Летний сезон начинается с 1 июня, состоит из 4 смен продолжительностью 21 день, и заканчивается 29 августа.

Доставка детей до лагеря осуществляется регулярными рейсами авиакомпании ПАО «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево в составе организованных групп в сопровождении представителей лагеря.

В стоимость путевки включены следующие услуги:

  • проживание с удобствами в номерах/ на этаже
  • пятиразовое питание
  • интересная и насыщенная программа, включающую в себя творческие и спортивные мероприятия
  • инфраструктура, собственный пляж
  • квалифицированные педагоги и медицинское обслуживание
  • 2 (две) экскурсии

Количество путёвок ограничено. Успейте подарить вашему ребенку незабываемые и интересные летние каникулы!

Подробности для родителей:

Что ребенку взять в лагерь

Стоимость путевки и авиаперелета

Как получить субсидию на оплату путевки

Как заказать путевку

Как связаться с лагерем в Крыму


Всю остальную информацию можно уточнить на сайте ДЦО «Жемчужный берег»

Заказ путевок: «ДЦО «Жемчужный берег»: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, офис 1012.

Телефон: 8-495-229-71-35

zakaz@jbereg.ru

Все организационные вопросы детского отдыха можно уточнить у старшего педагога-организатора Натальи Владимировны Липа: 8-978-761-53-66.

Метки:
дети, каникулы, лето, лагерь
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