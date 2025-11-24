Тренировочная площадка:
г. Зеленоград, ул. Озёрная аллея, 10 (Академия регби)
Тренировки: 3-5 раз в неделю
Тренировки в спортивной группе — это прямой путь в большой спорт.
С учетом профессионального тренерского подхода юные спортсмены уже с первого тренировочного года обучения имеют возможность:
- тренироваться на лучших площадках Зеленограда
- ездить на спортивные сборы вместе с другими командами школ олимпийского резерва
- участвовать в турнирах наравне с московскими спортивными школами
Все тренировки бесплатные
Подробности о записи на канале:
По всем вопросам обращаться к администратору клуба Панягиной Людмиле:
+7-962-957-77-19
