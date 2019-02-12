Дентальный компьютерный томограф GENDEX-700 в Стоматологической клинике «Стар» 12.02.2019 Стоматологическая клиника «Стар» Реклама

Дентальная Компьютерная томография в настоящее время является неотъемлемой частью процесса диагностики и лечения в стоматологии.

Компьютерный томограф позволяет получать высококачественное трехмерное изображение обеих челюстей, придаточных пазух носа и височно-нижнечелюстного сустава с минимальной лучевой нагрузкой для пациента.

Использование КТ позволяет распознавать:

  • скрытые кариозные полости;
  • хронические воспалительные процессы;
  • появление новообразований;
  • повреждения при травмах зубов и челюстей.

Digital workflow RUS
Alex Korchagin/youtube.com

Кроме того:

  • обеспечивается возможность оценить качество ранее проведенного лечения зубов;
  • обеспечивается наиболее адекватное планирование имплантации;
  • появляется возможность предельно щадящего хирургического вмешательства, например, при сложном удалении зубов мудрости;
  • предлагаются пути более тщательного и правильного подбора конструкций при протезировании;
  • открываются новые возможности успешного исправления прикуса для врача-ортодонта;
  • даётся информация о состоянии височно-нижнечелюстных суставов;
  • становятся видимыми врождённые аномалии развития лицевого скелета, посттравматические осложнения и патологии в развитии височно-нижнечелюстного сустава пациента.

Редкая клиника в Зеленограде может похвастаться наличием такого высокотехнологичного оборудования.

Специалисты клиники «Стар» активно используют в своей работе КТ Gendex 700.

Стоимость КТ-диагностики с записью на диск — 3000 руб.

Мы предлагаем жителям Зеленограда воспользоваться новой услугой — расшифровка КТ-исследования с подробным текстовым описанием и клиническими рекомендациями.

На руки пациент получает снимки и заключение врача, заверенное подписью и печатью.

Расшифровку и описание выполняет хирург-имплантолог клиники «Стар», Корчагин Алексей Юрьевич.

Стоимость КТ-исследования с расшифровкой — 3500 руб. Срок исполнения — 1 сутки. Результат можно будет получить как непосредственно в клинике, так и на адрес электронной почты пациента.

Кроме того, КТ можно использовать для выявления патологий верхне-челюстных пазух для диагностики гайморитов, синуситов, кист и прочих патологий ЛОР-органов.

Довольно часто, после расшифровки результатов диагностики, параллельно выявляются патологии, которые требуют помощи оториноларинголога. В таких случаях стоматологи отправляют пациентов к ЛОР-врачу. ЛОР, при этом, принимает взрослых пациентов по направлению от хирургов Стар. В детской медицинской клинике «Радуга» прием таких больных ведет Симонян Сусанна Дживановна, опытный и давно практикующий врач .

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы в часы работы клиники «Стар» (ежедневно с 8 до 21) на бесплатной консультации либо по телефонам +7(499)734-03-53; +7(499)734-05-53.

  • Стоматологическая клиника «Стар» — качество и комфорт с 1997 года!

http://farmastock.ru/

  • Клиника «Радуга» (Зеленоград, корпус 2003)

http://medcenter-raduga.ru/

Телефон: 8(499)210-20-30, 8(499)210-20-40

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