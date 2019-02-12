Кроме того, КТ можно использовать для выявления патологий верхне-челюстных пазух для диагностики гайморитов, синуситов, кист и прочих патологий ЛОР-органов.

Довольно часто, после расшифровки результатов диагностики, параллельно выявляются патологии, которые требуют помощи оториноларинголога. В таких случаях стоматологи отправляют пациентов к ЛОР-врачу. ЛОР, при этом, принимает взрослых пациентов по направлению от хирургов Стар. В детской медицинской клинике «Радуга» прием таких больных ведет Симонян Сусанна Дживановна, опытный и давно практикующий врач .