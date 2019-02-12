Дентальная Компьютерная томография в настоящее время является неотъемлемой частью процесса диагностики и лечения в стоматологии.
Компьютерный томограф позволяет получать высококачественное трехмерное изображение обеих челюстей, придаточных пазух носа и височно-нижнечелюстного сустава с минимальной лучевой нагрузкой для пациента.
Использование КТ позволяет распознавать:
- скрытые кариозные полости;
- хронические воспалительные процессы;
- появление новообразований;
- повреждения при травмах зубов и челюстей.
Кроме того:
- обеспечивается возможность оценить качество ранее проведенного лечения зубов;
- обеспечивается наиболее адекватное планирование имплантации;
- появляется возможность предельно щадящего хирургического вмешательства, например, при сложном удалении зубов мудрости;
- предлагаются пути более тщательного и правильного подбора конструкций при протезировании;
- открываются новые возможности успешного исправления прикуса для врача-ортодонта;
- даётся информация о состоянии височно-нижнечелюстных суставов;
- становятся видимыми врождённые аномалии развития лицевого скелета, посттравматические осложнения и патологии в развитии височно-нижнечелюстного сустава пациента.
Редкая клиника в Зеленограде может похвастаться наличием такого высокотехнологичного оборудования.
Специалисты клиники «Стар» активно используют в своей работе КТ Gendex 700.
Стоимость КТ-диагностики с записью на диск — 3000 руб.
Мы предлагаем жителям Зеленограда воспользоваться новой услугой — расшифровка КТ-исследования с подробным текстовым описанием и клиническими рекомендациями.
На руки пациент получает снимки и заключение врача, заверенное подписью и печатью.
Расшифровку и описание выполняет хирург-имплантолог клиники «Стар», Корчагин Алексей Юрьевич.
Стоимость КТ-исследования с расшифровкой — 3500 руб. Срок исполнения — 1 сутки. Результат можно будет получить как непосредственно в клинике, так и на адрес электронной почты пациента.
Кроме того, КТ можно использовать для выявления патологий верхне-челюстных пазух для диагностики гайморитов, синуситов, кист и прочих патологий ЛОР-органов.
Довольно часто, после расшифровки результатов диагностики, параллельно выявляются патологии, которые требуют помощи оториноларинголога. В таких случаях стоматологи отправляют пациентов к ЛОР-врачу. ЛОР, при этом, принимает взрослых пациентов по направлению от хирургов Стар. В детской медицинской клинике «Радуга» прием таких больных ведет Симонян Сусанна Дживановна, опытный и давно практикующий врач .
Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы в часы работы клиники «Стар» (ежедневно с 8 до 21) на бесплатной консультации либо по телефонам +7(499)734-03-53; +7(499)734-05-53.
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