День точной диагностики в ветеринарном центре «Оригами»!



23 июля все виды компьютерной томографии в комплексе с анестезиологическим сопровождением со скидкой 15% по предварительной записи.



КТ — это «золотой стандарт» диагностики сложных случаев, позволяющий получить высокоинформативное трехмерное изображение внутренних органов. Пройдите обследование рядом с домом и получите результаты в кратчайшие сроки.



Ветеринарный центр «Оригами» — круглосуточная клиника полного цикла, где доказательная медицина и чуткое отношение к каждому пациенту лежит в основе философии. Центр оснащен высокоточным диагностическим оборудованием, а его высококвалифицированные специалисты готовы помочь даже в самых сложных случаях.



Акция действует только 23 июля. Не упустите возможность подарить своему питомцу здоровье на выгодных условиях!



Звоните круглосуточно: +7-495-150-36-30, +7-977-151-36-30

Адрес: Зеленоград, корпус 322А

Сайт: https://origami.vet/