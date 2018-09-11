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День Пиццы в Зеленограде — только 23 сентября в «Додо» пицца «Пепперони» всего 100 рублей 11.09.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

В этом месяце Зеленоград ждёт настоящий пицца-праздник — в воскресенье, 23 сентября, в каждом ресторане «Додо» первая тысяча гостей получит пиццу «Пепперони» по уникальной цене 100 рублей. День Пиццы стартует в 9 часов утра в ресторане в корп. 1641 и в 10:00 в пиццерии в ТЦ «Савёлки». Это будет настоящий челлендж на выносливость для «Додо»! Вся команда будет работать в режиме нон-стоп, пока каждая пиццерия не сделает минимум по тысяче пицц.

Но в День пиццы «Додо» будет не только отдавать пиццы по супернизкой цене, но и дарить подарки! Каждый сотый клиент получит сертификат на подарочную пиццу. Имеет смысл прийти пораньше: практика показывает, что на таких событиях все пиццы разбирают уже к 13-14 часам дня.

Главное правило мероприятия: одна пицца в одни руки! Хотите больше? Приходите всей семьей и берите друзей. Скучно не будет никому! Для самых маленьких гостей в пиццериях всегда открыты детские комнаты с занимательными развивающими игрушками, а также множество ярких воздушных шариков.

Адреса пиццерий:

  • «Старый город»: Савелкинский проезд, дом 2;
  • «Новый город»: ул. Каменка, корп.1641.


Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd

Приложение: App Store и Play Market.

Телефон для заказа: 8 (800) 333-00-60

ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd

Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd

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