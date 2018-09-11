Но в День пиццы «Додо» будет не только отдавать пиццы по супернизкой цене, но и дарить подарки! Каждый сотый клиент получит сертификат на подарочную пиццу. Имеет смысл прийти пораньше: практика показывает, что на таких событиях все пиццы разбирают уже к 13-14 часам дня.

Главное правило мероприятия: одна пицца в одни руки! Хотите больше? Приходите всей семьей и берите друзей. Скучно не будет никому! Для самых маленьких гостей в пиццериях всегда открыты детские комнаты с занимательными развивающими игрушками, а также множество ярких воздушных шариков.

Адреса пиццерий:

«Старый город»: Савелкинский проезд, дом 2;

«Новый город»: ул. Каменка, корп.1641.





Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd

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Телефон для заказа: 8 (800) 333-00-60

ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd