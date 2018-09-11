В этом месяце Зеленоград ждёт настоящий пицца-праздник — в воскресенье, 23 сентября, в каждом ресторане «Додо» первая тысяча гостей получит пиццу «Пепперони» по уникальной цене 100 рублей. День Пиццы стартует в 9 часов утра в ресторане в корп. 1641 и в 10:00 в пиццерии в ТЦ «Савёлки». Это будет настоящий челлендж на выносливость для «Додо»! Вся команда будет работать в режиме нон-стоп, пока каждая пиццерия не сделает минимум по тысяче пицц.
Но в День пиццы «Додо» будет не только отдавать пиццы по супернизкой цене, но и дарить подарки! Каждый сотый клиент получит сертификат на подарочную пиццу. Имеет смысл прийти пораньше: практика показывает, что на таких событиях все пиццы разбирают уже к 13-14 часам дня.
Главное правило мероприятия: одна пицца в одни руки! Хотите больше? Приходите всей семьей и берите друзей. Скучно не будет никому! Для самых маленьких гостей в пиццериях всегда открыты детские комнаты с занимательными развивающими игрушками, а также множество ярких воздушных шариков.
Адреса пиццерий:
- «Старый город»: Савелкинский проезд, дом 2;
- «Новый город»: ул. Каменка, корп.1641.
Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd
Приложение: App Store и Play Market.
Телефон для заказа: 8 (800) 333-00-60
ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd
Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd
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