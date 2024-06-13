Девочки, IDOL FACE Зеленоград знает как подготовить вас к важному событию!
Лето, а значит сезон выпускных, свадеб и ярких тусовок!
Хотите выглядеть отдохнувшей, с сияющей кожей лица, как после отпуска?
Выбирайте для себя IDOL FACE и комбинируйте массаж лица с процедурами по уходу за кожей!
Стоит попробовать!
- Всё о фейслифтинге на idolface-salon.ru/zelenograd
- Звонить +7-902-221-56-62, вотсап
- Адрес: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект 33Ак3 (доехать)
- Онлайн-запись
Уличную трубу возле корпуса 432 снова прорвало. За полгода с момента последней аварии ничего не поменялось Новости
«Наш МИЭТ — 2024»: больше бюджетных мест, новые направления, колледж, ВУЦ и ПИШ. Актуальная информация для абитуриентов и их родителей Реклама
Тротуар и газон меняют местами в Никольском проезде по дороге из микрорайона МЖК. Местные недовольны как самой идеей, так и тем, что их мнения не спросили Новости
Платная парковка возле станции Крюково не работает в режиме перехватывающей для некоторых пассажиров. Они получают счет на пятьсот рублей в день Новости
Засохшие ивы на городском пруду заменили новыми саженцами. Почему засохли старые деревья, непонятно Новости
Детские рисунки, посвященные животным приюта «Зеленоград» украсили ВДНХ и Северный речной вокзал Новости
Летние лагеря в Зеленограде — выбирайте по программе, возрасту, расположению и другим параметрам Гид
Многие ругают детей за нарушение правил на самокатах. Но некоторые взрослые дадут детям фору Новости
Записывайтесь к мастеру маникюра и педикюра Ольге Джиджоевой — не упустите акцию на бесплатный дизайн Реклама
Для жителей домов вокруг Михайловских прудов сегодняшняя ночь была недоброй — послушайте на видео, как было шумно Новости