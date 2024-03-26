В центре есть психологи для взрослых, детей и подростков, нейропсихологи и логопеды. Уютный и красивый интерьер продуман до мелочей, созданы условия для семей с детьми.



А еще «Зеленой лисе» недавно исполнился год!



За это время центр успел:

помочь 400+ семьям

создать команду высококвалифицированных специалистов

обогатить оборудование центра.

Приходите познакомиться поближе с уютным пространством центра, задать свои вопросы, пообщаться со специалистами и, возможно, найти своего.

В программе дня — бесплатные выступления психологов на актуальные для взрослых темы.

До встречи в воскресенье 31 марта, 10:30.



Подробная программа мероприятия Вконтакте.

Предварительная запись и подробности по телефону 8-929-542-09-90.

Адрес: Зеленоград, 17 мкр-н, Георгиевский проспект, 33, корпус 6.