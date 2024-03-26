Психологическая помощь уже стала привычным явлением. Но если вы пока еще в поиске своего психолога, то приходите 31 марта в Центр психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» на День открытых дверей!
В центре есть психологи для взрослых, детей и подростков, нейропсихологи и логопеды. Уютный и красивый интерьер продуман до мелочей, созданы условия для семей с детьми.
А еще «Зеленой лисе» недавно исполнился год!
За это время центр успел:
- помочь 400+ семьям
- создать команду высококвалифицированных специалистов
- обогатить оборудование центра.
Приходите познакомиться поближе с уютным пространством центра, задать свои вопросы, пообщаться со специалистами и, возможно, найти своего.
В программе дня — бесплатные выступления психологов на актуальные для взрослых темы.
До встречи в воскресенье 31 марта, 10:30.
Подробная программа мероприятия Вконтакте.
Предварительная запись и подробности по телефону 8-929-542-09-90.
Адрес: Зеленоград, 17 мкр-н, Георгиевский проспект, 33, корпус 6.