День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 26.03.2024 Реклама ИП ФОМИНА Т.С, ИНН 773574424033, erid:LatgBmhfS

Психологическая помощь уже стала привычным явлением. Но если вы пока еще в поиске своего психолога, то приходите 31 марта в Центр психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» на День открытых дверей!

В центре есть психологи для взрослых, детей и подростков, нейропсихологи и логопеды. Уютный и красивый интерьер продуман до мелочей, созданы условия для семей с детьми.

А еще «Зеленой лисе» недавно исполнился год!

За это время центр успел:

  • помочь 400+ семьям
  • создать команду высококвалифицированных специалистов
  • обогатить оборудование центра.

Приходите познакомиться поближе с уютным пространством центра, задать свои вопросы, пообщаться со специалистами и, возможно, найти своего.

В программе дня — бесплатные выступления психологов на актуальные для взрослых темы.

До встречи в воскресенье 31 марта, 10:30.

Подробная программа мероприятия Вконтакте.

Предварительная запись и подробности по телефону 8-929-542-09-90.

Адрес: Зеленоград, 17 мкр-н, Георгиевский проспект, 33, корпус 6.
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День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
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