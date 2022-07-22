Маленькие пациенты и их родители по достоинству отметили праздник. Было много развлекательной программы. До и после стоматологического приема с детьми работал аниматор. Веселье было по полной программе. После приема специалиста, пациентов ждало вкусное угощение, в том числе мороженое, которое спасало в жаркую погоду.

Все сотрудники клиники с полной уверенностью могут сказать, что этот день был одним из лучших. Они были рады видеть абсолютно всех, кто пришел, и благодарны за доверие к их работе.

Планируются проведение таких Дней для взрослых и детей и дальше, ближе к осени, следите за публикациями. Такие события позволяют будущим пациентам увидеть подход стоматологии к лечению в другом ракурсе, сделать еще более открытым общение врача, познакомиться заранее с коллективом врачей.