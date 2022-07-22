Центр Функциональной Стоматологии регулярно проводит Дни открытых дверей, где пациенты могут узнать о новых технологиях, материалах, познакомиться с врачами. Вот буквально на днях прошел такой день для совсем юных пациентов. В этот день была проведена бесплатная консультация у врача стоматолога-терапевта, а также врача-ортодонта, где на раннем этапе роста ребенка можно было выявить неправильный прикус и другие стоматологические проблемы.
Маленькие пациенты и их родители по достоинству отметили праздник. Было много развлекательной программы. До и после стоматологического приема с детьми работал аниматор. Веселье было по полной программе. После приема специалиста, пациентов ждало вкусное угощение, в том числе мороженое, которое спасало в жаркую погоду.
Все сотрудники клиники с полной уверенностью могут сказать, что этот день был одним из лучших. Они были рады видеть абсолютно всех, кто пришел, и благодарны за доверие к их работе.
Планируются проведение таких Дней для взрослых и детей и дальше, ближе к осени, следите за публикациями. Такие события позволяют будущим пациентам увидеть подход стоматологии к лечению в другом ракурсе, сделать еще более открытым общение врача, познакомиться заранее с коллективом врачей.
Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка.
Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Телефоны: 8-495-76-76-746, 8-903-144-99-88.
E-mail: info@zelcfs.ru
Сайт: здесь можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
Режим работы: с понедельника по субботу — с 9:00 до 21:00, в воскресенье — с 9:00 до 20:00.