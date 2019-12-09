Весь декабрь футбольный клуб «Футбик» проводит большие открытые бесплатные тренировки/мастер-классы для детей от 3-х лет.
В программе тренировок:
- веселые, интересные, увлекательные игры
- полезные и эффективные упражнения
- сюрпризы и подарки каждому футболисту (только в декабре)
- комплект настоящей футбольной клубной формы
- яркий дневник футболиста + наклейки
- персональная постоянно действующая дисконтная vip-карта с 30% скидкой на все программы.
ДФК «Футбик» — это:
- Правильные занятия футболом для мальчиков и девочек от 3-х лет
- Авторская методика, самые интересные, веселые, полезные и эффективные программы
- Лучший зал, лучшие тренеры — профессионалы, специальное безопасное оборудование, экипировка, инвентарь, мячи ручной работы, изготовленные по спецзаказу, соответствующие размером и весом каждой возрастной группе, а так же игры, соревнования, конкурсы, призы, подарки, сюрпризы, летние сборы на побережье
- Различные программы подготовки и персональные скидки
- Просмотр в лучших академиях, преимущество при отборах в ДЮСШ и СШОР
ДФК «Футбик» тренировка
ДФК Футбик/youtube.com
Сделай своего ребенка счастливым прямо сейчаc, запишись на бесплатные тренировки по телефону 8 (499) 686-18-36, на сайте футбик.com или в группах «ВКонтакте» или Instagram.
Количество мест ограничено.
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