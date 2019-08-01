«Приключения в холодных землях» с 6 по 26 августа

…А ты уже пробовал, тот самый сладкий рулет? Говорят, его рецепт положили еще Норды — суровый северный народ.

А ты бывал в лабораториях Двемеров…

О, мой друг! На просторах холодного Скайрима тебя будут ждать увлекательные приключения. Ну, а стражи рассвета тебя всему просветят.

Ожидается интереснейшая и познавательная смена!

Стоимость путевки на полную смену 41000 рублей.

Возможен заезд с любого дня и на любой срок, стоимость уточняйте в администрации лагеря.

Так же, хотим сразу сообщить, что будут осенние смены, на осенних каникулах, будет два заезда:

1 заезд с 5 по 12 октября,

2 заезд с 26 октября по 2 ноября.

По этим заездам подробности и стоимость вы сможете узнать по контактным телефонам: 8(495)283-90-01, 8(977)316-79-14, 8(495)283-90-06.