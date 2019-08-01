Детский Центр Отдыха «Заря» расположен в 28 км. от МКАД, в живописном уголке Дмитровского района Подмосковья, между озерами «Круглое», «Долгое», и «Нерское.
…А ты уже пробовал, тот самый сладкий рулет? Говорят, его рецепт положили еще Норды — суровый северный народ.
А ты бывал в лабораториях Двемеров…
О, мой друг! На просторах холодного Скайрима тебя будут ждать увлекательные приключения. Ну, а стражи рассвета тебя всему просветят.
Ожидается интереснейшая и познавательная смена!
Стоимость путевки на полную смену 41000 рублей.
Возможен заезд с любого дня и на любой срок, стоимость уточняйте в администрации лагеря.
Так же, хотим сразу сообщить, что будут осенние смены, на осенних каникулах, будет два заезда:
- 1 заезд с 5 по 12 октября,
- 2 заезд с 26 октября по 2 ноября.
По этим заездам подробности и стоимость вы сможете узнать по контактным телефонам: 8(495)283-90-01, 8(977)316-79-14, 8(495)283-90-06.
Детский центр на 550 мест расположен на 6,93 гектарах благоустроенной территории и имеет автономную инфраструктуру. Территория освещена, ограждена.
ДЦО «Заря» принимает детей в возрасте 6 — 15 лет. Отряды формируются по возрасту по 20-25 чел. Педагогический состав: опытные педагоги, вожатые, инструкторы, психолог.
- Детский городок имеет 5 спальных корпусов. Все корпуса благоустроенные, 2-х этажные кирпичные. Дети проживают по 4 — 5 чел. в комнате. В каждом крыле корпуса (на каждый отряд), имеется сушилка, санузел и душевые.
- Питание осуществляется в отдельно расположенной столовой с двумя обеденными залами. Питание 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин и 2-ой ужин). Ко 2-ому ужину выпекаются свежие булочки, а на день рождения ребенка — пирог именинника!
- Бассейн (10*5) с сауной находится в здании лечебного корпуса. Фито чай. кислородный коктейль.
- Медицинская лицензия ЛО -50-01-002-115. Круглосуточно дежурный медик.
- Территория охраняется круглосуточно. В каждом корпусе с 22.00 находится дежурный администратор. ДЦО охраняет ЧОП и штатные сотрудники Службы охраны. Ведется видеонаблюдение.
- Досуг осуществляется по план — сетке. Вас ждут незабываемые приключения, «Волшебные мастерские», игры, конкурсы, соревнования, пейнтбол, скалодром, малые олимпийские игры, фестиваль искусств, дискотеки, бассейн с сауной.
Нужны вещи по сезону: головной убор, куртка, 2 пары обуви, белье, предметы личной гигиены. Для бассейна и сауны — шлепанцы, шапочку, полотенце, купальник. Главное — справка для посещения бассейна. Не рекомендуем брать ценные и дорогие вещи!
На машине: по Ленинградскому шоссе до Черной грязи, у АЗС и магазина «Перекресток» правый поворот на Пикино (14-ый км). Далее 2 поворота на Поярково, через речку Клязьма, с. Мышецкое, объезжая озеро «Круглое» по деревне Рыбаки. ДЦО «Заря» находится в конце деревни.
Общественным транспортом: от Савеловского вокзала до ст. Лобня, далее авт. № 23 до деревни Рыбаки. ДЦО «Заря» находится в конце деревни.
Есть трансфер (платный) от Метро «Речной вокзал» (улица Флотская, дом 1) — 800 рублей.
- Путевка или сертификат.
- Справка об отсутствии инфекционных контактов (берется не позднее, чем за 3 дня до отправки в лагерь).
- Ксерокопия свидетельства о рождении.
- Ксерокопия медицинского полиса, на ней напишите телефоны родителей.
- Справка о состоянии здоровья, с указанием прививок, группы здоровья и с отметкой об отсутствии педикулеза.
- Справка для посещения бассейна.
Дорожная сумка должна быть не очень большой, чтобы ребенок мог нести ее самостоятельно, с удобной лямкой через плечо или на колесиках. Хорошо если у ребенка будет одно место багажа. Собирайте сумку вместе с ребенком, он должен знать, где что лежит.
Вожатский центр: 8(495)283-90-11.
ДЦО «Заря» в соцсетях:
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dcozarya@mail.ru
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