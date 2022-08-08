Цветы с доставкой в любую точку мира 08.08.2022 ZELENOGRAD.RU

У ваших близких намечается праздник? Скоро день рождения мамы, жены или сестры? А может, лучшая подруга выходит замуж или вы сами собрались под венец? Конечно, в таком случае не обойтись без букета.

Служба доставки: как выбрать

Приобрести композицию цветов в наше время не проблема: практически на каждой улице существуют торговые точки, лотки или целые магазины. Но как среди множества предложений выбрать именно того продавца, которому можно доверять? Согласитесь, от того, как хранились цветы до покупки и как они транспортировались, зависит, как долго они будут радовать получателя.

Доставить цветы в Москве и в Московской области предлагает международный сервис «Русский Букет». Это компания, проверенная временем — она уже более 13 лет непрерывно совершенствуется, чтобы сделать впечатления клиентов от сервиса положительными, а важные даты незабываемыми. Качество цветочных бутонов контролируется на каждом этапе, начиная от сбора на плантациях и заканчивая вручением букета адресату, где бы он не находился.

Вы заказываете — сервис воплощает идеи в жизнь

На сайте можно подобрать цветочную композицию для любого случая и на любой вкус. Найдется все, от невинных полевых ромашек до страстного букета из красных роз. Может, ищите лилии, напоминающие звезды или пионы, нежные как облака? Возможно, нужен брутальный мужской букет или продуктовая корзина для настоящего мужчины? В случае, если вы предпочитаете оригинальные наборы, вас могут заинтересовать съедобные букеты не только из сладостей, но и мясных и сырных деликатесов. Такой необычный подарок обязательно останется в памяти получателя надолго.

По желанию, презент можно дополнить воздушными шарами, топпером («с днем свадьбы», «любимой дочке», «маме», «спасибо», «с днем учителя», именные и много других), мягкой игрушкой, тортом или целым набором приятных мелочей: подробнее с ассортиментом подарков можно ознакомиться по этой ссылке. Сотрудники площадки проконсультируют по любым возникшим вопросам круглосуточно и помогут составить оригинальный букет, учитывая вкусы, пол, возраст и личные предпочтения, того кому предназначен подарок.

Оформить заказ легко — всего 3 шага

  1. Выберите букет.
  2. Укажите данные (свои и получателя): можно оставить только телефон того, к кому отправится букет, если вы не знаете адрес. Сотрудники сами свяжутся и договорятся об удобном месте вручения.
  3. Оплатите и подтвердите заказ.

При необходимости, можно воспользоваться дополнительными опциями «фотоотчет» и «сюрприз».

"Русский Букет" стирает границы между вами и близкими, чтобы вы могли передать свои чувства дорогому человеку даже находясь на другом континенте.

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