Служба доставки: как выбрать

Приобрести композицию цветов в наше время не проблема: практически на каждой улице существуют торговые точки, лотки или целые магазины. Но как среди множества предложений выбрать именно того продавца, которому можно доверять? Согласитесь, от того, как хранились цветы до покупки и как они транспортировались, зависит, как долго они будут радовать получателя.

Доставить цветы в Москве и в Московской области предлагает международный сервис «Русский Букет». Это компания, проверенная временем — она уже более 13 лет непрерывно совершенствуется, чтобы сделать впечатления клиентов от сервиса положительными, а важные даты незабываемыми. Качество цветочных бутонов контролируется на каждом этапе, начиная от сбора на плантациях и заканчивая вручением букета адресату, где бы он не находился.