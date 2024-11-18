Здание на Центральной площади со включенной подсветкой уже стала источником вдохновения для многих жителей Зеленограда. А теперь администрация бизнес-центра и центра активной жизни «Савёлки» стимулирует их к новым творческим высотам и объявляет конкурс с призами:
- Сделайте одну или несколько вечерних фотографий, на которых будет одновременно башня бизнес-центра + центра активной жизни «Савёлки» со включенной подсветкой
- Опубликуйте их в комментариях до 30 ноября (включительно)*
- Затем администрация бизнес-центра отберёт 10 лучших фотографий
- После этого, до 7 декабря, читатели «Зеленоград.ру» голосуют за лучшие из них
- Победители получат денежный приз: 1-е место — 20 тысяч рублей, 2-е место — 10 тысяч, 3-е место — 5 тысяч
Ждем ваши фотографии!
*Отправляя фотографии на конкурс вы подтверждаете, что являетесь их правообладателем.
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