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Красивые, стильные букеты, максимально свежие цветочки, приятный сервис — все это «Зелбукет».



Звоните, пишите: 8-925-089-49-99, здесь ответят на все ваши вопросы!

Адрес салона: Андреевка, 42в/1.

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