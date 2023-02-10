Читать только мужчинам 10.02.2023 Реклама

Мужчины, не забудьте, что скоро 14 февраля — День влюбленных! И уже сейчас пора задуматься о покупке цветов для любимой дамы.

Любимая, прекрасная, нежная, а порой — просто несносная, она ждет свой букетик :).

«А мы что не влюбленные?!», «Ты что меня не любишь.», «Ну и что, что 20 лет женаты!», «А Витька Ирке каждое 14 февраля дарит цветы» — ничего этого вы не услышите, купив потрясающий букетик в «Зелбукет»!

Оформите заказ уже сегодня здесь! При раннем заказе до 13 февраля вас ждет бесплатная доставка с интервалом всего около 2х часов.

Красивые, стильные букеты, максимально свежие цветочки, приятный сервис — все это «Зелбукет».

Звоните, пишите: 8-925-089-49-99, здесь ответят на все ваши вопросы!

Адрес салона: Андреевка, 42в/1.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Зелбукет».

Метки:
цветы
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