Мужчины, не забудьте, что скоро 14 февраля — День влюбленных! И уже сейчас пора задуматься о покупке цветов для любимой дамы.
Любимая, прекрасная, нежная, а порой — просто несносная, она ждет свой букетик :).
«А мы что не влюбленные?!», «Ты что меня не любишь.», «Ну и что, что 20 лет женаты!», «А Витька Ирке каждое 14 февраля дарит цветы» — ничего этого вы не услышите, купив потрясающий букетик в «Зелбукет»!
Оформите заказ уже сегодня здесь! При раннем заказе до 13 февраля вас ждет бесплатная доставка с интервалом всего около 2х часов.
Красивые, стильные букеты, максимально свежие цветочки, приятный сервис — все это «Зелбукет».
Звоните, пишите: 8-925-089-49-99, здесь ответят на все ваши вопросы!
Адрес салона: Андреевка, 42в/1.
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